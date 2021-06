Il progetto Clic «premia» otto imprese in ambito creativo e culturale

2' di lettura

C'è l'hub per la ricerca artistica contemporanea progettato da Frattaglia e Spazioforma, l'agenzia di eventi culturali che punta sui temi della qualità della vita lavorativa e delle collaborazioni professionali; c'è la piattaforma di crowdfunding Vg-Rise per lo sviluppo di idee innovative di videogamer e Start-Hop, accademia online su marketing e social media per startupper e imprenditori ai primi passi; ci sono i laboratori di Relabo che utilizza artisti contemporanei e professionisti per trasferire le loro competenze alle comunità locali e le ambizioni di Bikemeet che punta a far nascere percorsi in bicicletta che colleghino i punti di interesse territoriali e creare un fondo d'investimento delle imprese del cicloturismo per progetti di mobilità sostenibile; c'è la piattaforma web di Postobello che abbina domanda e offerta di qualità in ambito turistico e Inesto, che punta a svilupopare la rigenerazione del territorio mediante il recupero di case cantoniere e paesini e borghi abbandonati alla luce delle prospettive di aumento del lavoro da remoto.



Sono otto le idee imprenditoriali, quattro delle quali sono diventate imprese creative e culturali, emerse nell'ambito di Clic, progetto destinato ai giovani maggiorenni per la realizzazione di un'idea creativa nell'ambito del design, multimedia, Ict, moda e comunicazione.

Loading...

Si tratta di progetti di inclusione sociale, digitalizzazione, tutela del territorio e prossimità, costruzione di valore. Tutti elementi che caratterizzano le imprese culturali e creative che si stanno affacciando sul mercato.

Finanziato dal bando di Regione Lombardia legato al Fondo sociale europeo, il progetto ha visto tra i partner Fondazione Politecnico di Milano, Politecnico di Milano - Dipartimento di Design con Cilab, Afol Metropolitana e PoliHub.

Il peso della cultura e della creatività nell'economia nazionale è in crescita in un paese come l'Italia, nonostante la pandemia abbia colpito soprattutto i settori legati al turismo e allo sport. Nel 2019 il sistema rappresentava il 5,7% del valore aggiunto italiano: oltre 90 miliardi di euro, l'1% in più dell'anno precedente. Più di 24,1 miliardi di euro e 353 mila addetti collocano la Lombardia ai vertici del panorama culturale italiano.