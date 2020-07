Il progetto Covid-Geo punta su geolocalizzazione e test rapidi GeneGIS GI, Materias e Technogenetics si sono fatti promotori di un progetto e hanno costituito un Comitato Tecnico Scientifico per supportarlo. Ecco il paper del Comitato

GeneGIS GI, Materias e Technogenetics si sono fatti promotori di un progetto e hanno costituito un Comitato Tecnico Scientifico per supportarlo. Ecco il paper del Comitato

GeneGIS GI, Materias e Technogenetics si sono fatti promotori di un progetto maturato dalla esperienza nei vari settori necessari ad affrontare la pandemia di Covid-19 con un approccio semplice e al tempo stesso efficace. Per rendere scientificamente più solide le basi del progetto, i partner hanno costituito un Comitato tecnico scientifico (CTS) con esperti di valore che si sono avvalsi anche di pareri di colleghi autorevoli.



I componenti del CTS sono stati individuati tra le eccellenze italiane, scelti per le competenze loro riconosciute nei settori di appartenenza che spaziano dalla medicina alla tecnologia alla Bioingegneria. Il progetto COVID-GEO, sostenuto dal CTS, offre uno strumento valido a supporto della gestione della pandemia integrando un percorso di rilevazione dei contagi con la geolocalizzazione degli stessi. Tale strumento può essere un ausilio sensato alla gestione/ prevenzione della diffusione del virus.

L'inattesa e rapida diffusione della pandemia di COVID-19 ha messo in luce la necessità di strumenti per la sorveglianza sanitaria che da un lato garantiscano lo stato di salute della popolazione e dall'altro permettano la ripresa delle attività produttive in sicurezza. Il back to work così come la “normalità” della vita quotidiana non possono prescindere da un'azione di tutela dello stato di salute, che deve essere innanzitutto garantita dalla rilevazione dei contagi (soprattutto asintomatici) e dalla mappa geolocalizzata dei casi positivi, tutto nel rispetto della privacy.

Lo screening di massa e il monitoraggio cadenzato della popolazione - come è sostenuto nel “Position Paper” a cura del Comitato Tecnico Scientifico progetto COVID-GEO - non solo consentono una stima accurata della diffusione del virus, delineando così un profilo epidemiologico, ma rappresentano anche un valido strumento a supporto dei processi decisionali in ambito di politica sanitaria.

Ad oggi il tampone rino-orofaringeo che quantizza mediante RT-PCR la carica virale nei pazienti acuti affetti da Covid-19, resta -scrive il CTS - il test diagnostico raccomandato dalle autorità sanitarie per la diagnosi di infezione da Corona Virus. Tuttavia, pur riconoscendone l'efficacia diagnostica, a livello pratico esso presenta numerose criticità che soprattutto nella fase acuta hanno reso difficile la gestione dell'epidemia.