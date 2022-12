Il progetto diventa più veloce con il digital twin (e il commissioning)

Questo consente, osserva la ricercatrice, «di testare in ogni aspetto i software di controllo e di effettuarne il debugging quando ancora l'impianto non esiste, con vantaggi enormi nella riduzione dei tempi di sviluppo e nel time to market».

Metodi a confronto

Parallelamente allo sviluppo condotto con i gemelli digitali, la Masmec ha anche lavorato in modo tradizionale a definire il layout dell'impianto, in modo da confrontare i due tipi di approccio. L'ottimizzazione ottenuta grazie alle tecnologie si è concretizzata addirittura in 40 giorni in meno sul completamento del progetto rispetto all'approccio standard.

«Per tutto il tempo di attraversamento della commessa - scrive Dammacco nel suo lavoro -il software e l'hardware progettati vengono testati in ambiente virtuale, anticipando l'identificazione di errori prima che il materiale venga acquistato. Pertanto, anche il processo di modifica viene anticipato. Nel processo standard la funzione di modifica ha come precondizioni il montaggio della macchina e la scrittura del software, in quanto gli errori di progettazione o di integrazione delle attrezzature possono essere intercettati solo a montaggio avvenuto, verificando l'integrazione ed il funzionamento complessivo di più attrezzature insieme. Tale verifica, invece, nel processo con l'approccio del digital twin, può essere effettuata prima della fase di assemblaggio».

Tutte le integrazioni e modifiche al layout iniziale, infatti, possono essere simulate in modo virtuale e controllate. Insomma, se ben utilizzate le tecnologie digitali possono rappresentare un vantaggio strategico sostanziale per le nostre aziende manifatturiere.

Ora Dammacco è impegnata a completare il suo dottorato e grazie all'esperienza condotta con la Masmec si trova con molte prospettive davanti a sé. «Il mondo universitario mi ha sempre affascinato - confida - e non mi dispiacerebbe poter continuare con un incarico accademico. Ma devo dire che dopo questa ricerca ho scoperto anche molti aspetti positivi e affascinanti della vita aziendale». Soprattutto in una realtà tecnologica e proiettata nel futuro come quella barese.