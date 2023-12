«Il progetto europeo non può sopravvivere senza una politica di coesione più forte»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Fin dalla sua creazione, il progetto europeo si è basato su due pilastri: solidarietà e sviluppo economico e sociale. I benefici del mercato unico, associati alla politica di coesione, hanno fatto arrivare gli investimenti in ogni angolo d’Europa, contribuendo a migliorare la vita quotidiana di tutti. Oggi, in vista delle elezioni europee, preoccupa l’aumento del malcontento fra i cittadini. Un malcontento che può essere affrontato mettendo in evidenza i benefici irrinunciabili della politica di coesione per tutti i territori e le comunità europee.

Ridistribuzione del benessere tra territori

Un nuovo parco pubblico in un quartiere densamente urbanizzato, una scuola ristrutturata in un’area ad alta dispersione demografica o un corso di formazione per dei lavoratori che rischiano di perdere il posto sono tutti esempi che mostrano l’Unione europea in azione. In particolare, sono esempi dell’efficacia della politica di coesione, che è il principale e più potente strumento dell’UE per ridurre le disuguaglianze economiche, sociali e territoriali ridistribuendo il benessere tra le regioni e le città. Si tratta di circa un terzo dell’intero bilancio dell’Unione, ossia di oltre 350 miliardi di euro nel decennio in corso. Si prevede che la politica di coesione consentirà di creare 1,3 milioni di posti di lavoro e di fornire sostegno a 850mila imprese e ad almeno 6,5 milioni di persone disoccupate. La politica di coesione produce effetti concreti sul territorio, ma questo non è sufficiente. Gli ultimi cinque anni hanno messo alla prova la capacità del progetto europeo, degli Stati membri, delle comunità locali e dei cittadini di affrontare sfide impreviste senza mettere a rischio valori e principi fondamentali quali la democrazia, la solidarietà, la cooperazione, la sussidiarietà, lo Stato di diritto e la protezione dell’ambiente.La pandemia di COVID-19, la crisi climatica e la guerra russa contro l’Ucraina hanno creato nuove disuguaglianze e hanno aggravato le vulnerabilità strutturali esistenti in Europa. L’unico modo per invertire questa tendenza è disporre di una politica di coesione europea più forte e più efficace.

Coesione più flessibile, orientata al risultato e più visibile

È evidente che alla politica di coesione serva una riforma: deve diventare più flessibile, più semplice, più orientata ai risultati e più visibile agli occhi dei cittadini. La politica di coesione è e deve rimanere una politica per tutte le regioni d’Europa, dalle più povere alle più ricche. Deve continuare a essere basata su un modello di governance che garantisca il coinvolgimento degli amministratori locali e regionali, dalla fase progettuale a quella realizzativa. Deve rimanere una politica d’investimento a lungo termine e non può essere il serbatoio da cui sottrarre risorse per risolvere ogni nuova emergenza che l’UE si trova ad affrontare, diventando invece uno strumento agile per far fronte a questo tipo di circostanze, purtroppo sempre più frequenti. In breve, la politica di coesione deve rimanere la pietra angolare dello sviluppo economico, sociale e territoriale in Europa. La posta in gioco è alta: se non convinciamo i governi dell’UE del valore e dell’impatto della politica di coesione, corriamo il rischio di lasciare indietro alcune regioni, aggravando le disuguaglianze e perdendo di vista quello che è l’obiettivo iniziale di questa politica: la solidarietà.

Cosa chiedono le regioni europee

Noi, come Comitato europeo delle regioni, portavoce di oltre un milione di rappresentanti politici eletti a livello locale e regionale, chiediamo alle istituzioni dell’UE di fare della coesione territoriale, economica e sociale il punto di riferimento di tutte le politiche europee. Senza coesione, l’intero progetto europeo rischia di fallire. Riformiamo la politica di coesione per porre le nostre regioni e le nostre città nelle condizioni di affrontare le nuove sfide e le crescenti disparità. È l’unico modo per mantenere l’Unione europea unita e renderla più forte.

--------------------------------------------