Il programma

Fuoco di gioia

Direttore Donato Renzetti

Parma, Teatro Regio

Dal 28/9 al 6/10. Nabucco

In ideale dittico con i Lombardi chiamati ad aprire il Festival, ecco l’antecedente, Nabucco: simile per molti versi per concezione e costrutto, è il titolo che nel 1842 decretò per primo la fama di Verdi. A riproporlo, per sole due date e in forma di concerto, nel Teatro Magnani di Fidenza, un cast capeggiato da Vladimir Stoyanov, con Marco Ciaponi, Marko Mimica e Lorenzo Mazzucchelli. Da seguire le due donne, Abigaille di Marta Torbidoni e Fenena di Caterina Piva. La bacchetta di Giampaolo Bisanti guida la Filarmonica Toscanini.

Nabucco

Direttore Giampaolo Bisanti

Fidenza, Teatro Magnani

Omer Meir Wellber Kaiserrequiem © Teatro Massimo Palermo ph. rosellina garbo 2022

10/10. Gala Verdiano

Più che un gala, questo nel 10 ottobre, dies natalis, sarà una grande festa in musica per celebrare i 210 anni di Verdi: si inizia al mattino, di fronte al monumento al compositore, nella grande piazza della Pace, attigua al Regio, con la presenza di autorità e scolaresche, tutti coinvolti nel finale “Va’ pensiero”. Si finisce la sera, in Teatro, con un programma già ben definito e modellato sulla bacchetta sinfonica di Omer Meir Wellber, che debutta al Festival concertando la Filarmonica Toscanini e i solisti Eleonora Buratto, Clementine Margaine, Gregory Kunde e Michele Pertusi.

Gala Verdiano

Direttore Omer Meir Wellber

Parma, Teatro Regio