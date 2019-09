Il programma si allarga a 29 punti: riforma dell’Irpef progressiva, pensione di garanzia per i giovani e opzione donna

Autonomie

Sull’autonomia, l’idea è di ripensare da capo tutto il processo, rimettendo in discussione le competenze da assegnare alle regioni con l’obiettivo esplicito di una autonomia «giusta e cooperativa» che eviti di «aggravare il divario tra il Nord e il Sud».

Trivelle e inceneritori

Ancora: il governo pensa di «introdurre una normativa che non consenta, per il futuro, il rilascio di nuove concessioni di trivellazione per estrazione di idrocarburi». E si impegna a promuovere accordi internazionali che vincolino anche i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo a evitare quanto più possibile concessioni per trivellazione. Il Governo si impegna altresì a promuovere politiche volte a favorire la realizzazione di impianti di riciclaggio e, conseguentemente, a ridurre il fabbisogno degli impianti di incenerimento, rendendo non più necessarie nuove autorizzazioni per la loro costruzione.

Made in Italy e svolta green

Si punta inoltre a potenziare le attività di consulenza e di supporto finanziario e assicurativo in favore degli esportatori, anche attraverso l’individuazione di un adeguato modello di condivisione dei rischi tra Sace e MEF. Ancora: per favorire l’eco-innovazione bisogna introdurre un apposito fondo che valga a orientare, anche su base pluriennale, le iniziative imprenditoriali in questa direzione.