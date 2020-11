Il Prontuario medico per la salute di tutta la famiglia Con linguaggio semplice e chiaro un vademecum sui «pilastri del benessere», dall'alimentazione al sistema immunologico

Un corretto regime alimentare è alla base di una vita in salute: secondo l'OMS circa 1/3 delle malattie cardiovascolari e dei tumori possono essere evitati grazie a una equilibrata e sana alimentazione. Sempre secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, le cosiddette malattie non trasmissibili (Mnt) causate da diete inadeguate, ricche di calorie, ma povere di sostanze nutritive, con elevati livelli di grassi, zuccheri e sale, causano 40 milioni di morti l'anno perché responsabili (o corresponsabili) di malattie cardiovascolari, diabete, obesità, tumori e malattie respiratorie croniche. La crescente diffusione dell'obesità e del sovrappeso indica a livello globale una vera e propria epidemia di abitudini alimentari scorrette.

Per imparare a prendersi cura di sé stessi e avere una vita in salute, è necessario conoscere quali siano i “sette pilastri del benessere”: l'alimentazione; la digestione; colesterolo e trigliceridi; il cuore; il sangue e la pressione; il sistema immunologico; il microbiota. Questi sette punti fondamentali costituiscono i sette capitoli del volume dal titolo “I SETTE PILASTRI DEL BENESSERE. Prontuario medico per la salute di tutta la famiglia”, in uscita in tutte le edicole insieme al Sole 24 Ore per un mese a partire da martedì 17 novembre.

Nel prontuario medico scritto da due massimi esperti italiani, il professore ordinario di Medicina Interna all'Università di Bologna Claudio Borghi e il professore ordinario di Medicina Interna del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Dino Vaira, insieme alla giornalista esperta di fitness, wellness e food Simona Recanatini (e nato da un'idea dell'ex Ministro per i rapporti con il Parlamento del governo Ciampi, Augusto Antonio Barbera), gli autori illustrano ai lettori tutto quello che c'è da sapere per garantirsi una salute di ferro spiegando in modo semplice e discorsivo ai lettori l'importanza di un microbioma ben accudito (con particolare riferimento dunque all'alimentazione, ai probiotici e prebiotici ecc.); di un sistema immunitario agguerrito; di una digestione ben coordinata (dunque attenzione a stomaco, intestino, fegato); di un cuore ben pulsante; di sangue e linfa ben circolanti; di “rifiuti” ben smaltiti (processi metabolici e catabolici, apparati escretori ecc.); e soprattutto l'importanza di un sistema cognitivo ben motivato (e non stressato).

Elaborato con un linguaggio sempre semplice e chiaro, questo libro si propone come il vademecum definitivo, il “prontuario” ricco di consigli e informazioni, oltre che autorevoli punti di vista, sulle più recenti scoperte scientifiche e su tutto ciò che c'è da sapere sul benessere della persona. Rivolto principalmente alle famiglie, ogni capitolo dedicato ad un pilastro si chiude con l'utile sezione “Cosa è vero e cosa è falso”.

Il volume, arricchito da un Glossario e da un'Appendice intitolata “IL COVID-19 e il concetto di salute: siamo all'inizio di una nuova era?” è introdotto dalla prefazione a firma di Romano Prodi, per il quale “l'aspetto fondamentale (e più utile) di questa opera è che la rigorosa e semplice spiegazione scientifica della composizione e del funzionamento dei nostri organi non è mai limitata alla conoscenza dell'organo stesso, ma è dedicata a insegnarci come possiamo capire i primi sintomi dei nostri eventuali malesseri. E, soprattutto, è attenta a suggerirci come dobbiamo comportarci per cercare di evitarli”. E conclude sottolineando che “la particolare credibilità di questi consigli deriva dal fatto che essi sono il frutto di una argomentata presentazione scientifica, rigorosa ma chiara e perfettamente comprensibile anche da parte di coloro che mai hanno letto un libro di medicina.”