Prosciutto San Daniele Dop: così cambiano la dieta dei suini e il disciplinare

«Ma non solo – ha spiegato il presidente del Consorzio del Prosciutto di San Daniele Dop, Giuseppe Villani – sono stati individuati geneticamente i suini che potranno entrare nel circuito della Dop con soli 4 incroci ammessi. Sono stati definiti i requisiti dell’alimentazione dei suini (solo cereali nobili di origine italiana), ed è stato introdotto l'obbligo di età minima dei suini. Si tratta di elementi che rappresentano solidi punti di riferimento per gli allevatori per i propri suini e che faranno compiere un salto di qualità alla filiera del prosciutto di San Daniele Dop».

«L'anagrafica dei suinetti e la banca dati genetica entreranno in vigore immediatamente – ha aggiunto il direttore del Consorzio, Mario Cichetti – Si tratta di una riforma piccola da un punto di vista normativo (solo 8 articoli) ma grande dal punto di vista dell’evoluzione della filiera. Un passaggio che testimonia come il nostro sistema dopo un incidente di percorso abbia prontamente reagito e gettato le basi per guardare con serenità al futuro».

Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele conta 3.927 allevamenti, 116 macelli e 31 stabilimenti di stagionatura. Il San Daniele Dop ha chiuso lo scorso anno con un giro d'affari di 330 milioni di euro e una produzione vicina ai 2,8 milioni di prosciutti e con una crescita delle esportazioni che è stata del 10%.