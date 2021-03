Il Prosciutto di San Daniele piace ai consumatori dell’Est Europa

1' di lettura

Per la Dop del Prosciutto San Daniele il 2020 si è chiuso in sostanziale continuità rispetto all’esercizio 2019. Nonostante un calo dell'export (-6%), la produzione totale è stata di 2,5 milioni di cosce (-1,2% rispetto all’anno precedente), provenienti dai 54 macelli che trasformano la materia prima fornita dai 3.641 allevamenti italiani autorizzati. Della produzione totale, una quota del 18% è stata destinata al mercato estero.

Il fatturato totale ha raggiunto i 310 milioni di euro. Quanto al mercato extra Italia - cui è destinata una quota del 18% della produzione - il 57% delle quote totali è stato destinato all'Unione europea. Le destinazioni più rilevanti sono la Francia con il 26,1% del mercato, gli Stati Uniti con il 16,5%, la Germania con il 15,3% e, ultimo paese in doppia cifra, l'Australia con il 12,3%. Seguono il Belgio (6,1%), la Svizzera (5,7%), l'Austria (2,2%) e in misura inferiore Brasile, Canada, Giappone, Regno Unito, Lussemburgo e Olanda.

Loading...

Segnali di apprezzamento arrivano anche dalla crescita dei mercati dell'est Europa. Si registra infatti un positivo incremento, rispetto allo scorso anno, in Romania (+194%), Polonia (+82%), Slovenia (+49%), Ucraina (+46%) e Repubblica Ceca (+15%). Il totale della produzione delle vaschette di preaffettato registra un trend in costante crescita con oltre 21,3 milioni di vaschette certificate, pari a 398.968 prosciutti, per un totale di oltre 1,85 milioni di chilogrammi. Di queste il 22% è stato destinato all'estero.