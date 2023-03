Il Prosecco Doc non ferma la sua corsa, oltre l’80% è bevuto all’estero

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Prosecco Doc non arresta la sua crescita e chiude il 2022 con un incremento dei volumi di produzione (+1,8% sul 2021) corrispondente ad un aumento in valore dell’11,5% per un totale di 638,5 milioni di bottiglie vendute e un controvalore stimato di oltre 3 miliardi di euro.

Secondo i dati del Consorzio che tutela e promuove le bollicine veneto-friulane (a cui si aggiungono quelli dell’Asolo Prosecco Docg e del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg) il consumo interno si è attestato al 18,8% delle vendite totali, «confermando comunque la leadership della denominazione a livello nazionale» e soprattutto la forte vocazione all’export (che copre di conseguenza oltre l’80% delle vendite).

Sotto questo aspetto è da notare il balzo compiuto dagli Stati Uniti che con una crescita del 5,8% ha sorpassato il Regno Unito, a volume, mentre da diversi anni risultava al vertice in termini di valore. La Germania, solida nella sua terza posizione, cresce di un buon 2,8% sull'anno precedente arrivando a consumare 46 milioni di pezzi

«Anche per quanto riguarda la vendemmia dello scorso anno i segnali sono positivi con volumi capaci di soddisfare adeguatamente, per quantità e qualità, l'intero 2023. Risultati – comunicano dal Consorzio – che confermano la proficua programmazione e gestione della Denominazione».

Il tema dominante della nuova annata sarà la definizione degli obiettivi della Denominazione contenuti nel Progetto #roadto2030 che verrà presentato nelle prossime settimane, in anteprima, al sistema produttivo e, successivamente, agli altri stakeholders.