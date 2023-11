Il prosecco di Mionetto è l’unica bollicina italiana nella top 100 di Wine Spectator

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Mionetto Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Luxury Collection si è piazzato al 51esimo posto nella lista dei 100 vini migliori del mondo stilata da Wine Spectator, considerata la classifica più influente al mondo e certo determinante per il mercato Usa. Quella che molti chiamano la “bibbia mondiale del vino” quest’anno ha incoronato il Brunello di Montalcino di Argiano e messo al quinto posto il Taurasi Radici di Mastroberardino.

Ma anche il piazzamento della storica cantina veneta è degno di nota perché riporta il Prosecco, nella sua versione Superiore della Docg di Valdobbiadene e quindi nella sua declinazione più prestigiosa, tra le etichette che si fanno notare a livello mondiale. In casa Mionetto c’è ovviamente «grande soddisfazione» per «il nuovo prestigioso riconoscimento» per l’«unica bollicina italiana e unico prosecco in lista». Un risultato che va “pesato” anche considerando che i vini italiani in classifica sono 24 (con ben 7 Chianti Classico). Significativo poi, secondo la cantina, che si tratti di un riconoscimento «avvenuto negli Stati Uniti, il mercato più importante per l’azienda».

«È un’ulteriore conferma dell’impegno nell’ambito della qualità che Mionetto da sempre persegue, frutto di una ricerca interna, come pure del tesoro che Mionetto ha ormai da diversi anni, cioè il rapporto tra l’azienda e i piccoli conferitori della Docg: grazie a una stretta collaborazione costruita con il tempo, ci garantiscono un prodotto di alta qualità, la stessa che, dopo la spumantizzazione, si ritrova in bottiglia», commento di Alessio Del Savio, technical director, winemaker e management board spokesman.

Mionetto sottolinea anche come sia diventato il marchio di Prosecco con il più alto punteggio nella storia della Top 100 (90 punti) e solo il terzo Prosecco ad essere stato inserito nella lista dal 1988. Gli esperti della celebre rivista americana esaminano i vini recensiti nei 12 mesi precedenti, stilando la lista Top 100.

Gli esperti di Wine Spectator hanno giudicato il Mionetto Luxury Collection come «un equilibrato Prosecco, caratterizzato da un filo esotico di gelsomino e cardamomo macinato e di curcuma che si snoda attraverso la granita di arancia rossa, melone, lime e note di pietra».