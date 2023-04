Il prosecco sbarca all’aeroporto di Venezia con un maxi wine bar

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sarà targata Villa Sandi, etichetta simbolo del Prosecco ma non solo, la nuova area ristorazione e wine bar dell'aeroporto Marco Polo di Venezia. Sarà infatti aperto oggi al pubblico il wine bar Villa Sandi & deCanto situato nell'area imbarchi e destinato a raccontare un intero territorio e le sue specialità enogastronomiche ai viaggiatori che da tutto il mondo raggiungono Venezia.

Il progetto

Una iniziativa, questa della cantina guidata dalla famiglia Moretti Polegato, che punta quindi a incrociare due grandi trend del post pandemia: il nuovo boom del turismo internazionale che stanno vivendo le mete turistiche italiane con Venezia in prima fila, e la rinnovata voglia di sapori made in Italy che vede in media i turisti dedicare all'acquisto di vini e cibo made in Italy almeno un terzo della propria spesa nel corso delle vacanze in Italia. E in questa ottica l'aeroporto rappresenta una vetrina ideale per presentare un'offerta gastronomica a partire da Venezia, icona dell'Italia nel mondo, ma anche capitale di una regione, il Veneto ai vertici per offerta enogastronomica di qualità, con il vino in prima fila. Senza contare che lo scalo veneziano sarà strategico anche in vista dell'appuntamento delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Gli spazi

«Questo nuovo winebar – ha commentato il presidente di Villa Sandi, Giancarlo Moretti Polegato - rappresenta la perfetta sintesi tra innovazione, ricerca, rispetto e amore per il nostro territorio. Uno spazio votato alla convivialità, per far vivere ai viaggiatori italiani e stranieri un’esperienza elegante ed esclusiva. Frutto della sinergia con Lagardère e SAVE (la società che gestisce gli scali di Venezia e Treviso e controlla quelli di Verona e Brescia), questo luogo sarà una finestra aperta sulle produzioni locali, sui valori costruiti nel tempo e sullo stile di vita con cui questo territorio si sta facendo conoscere sempre di più nel mondo. La nostra regione, tra le più visitate d'Italia, non si distingue solo come laboratorio di innovazione e sviluppo ma anche come scrigno di tradizioni radicate nel tempo che ci teniamo a raccontare anche attraverso la qualità dei nostri vini».

Il viaggio gastronomico

Il concept innovativo, studiato da Villa Sandi e Lagardère (tra i leader mondiali del Travel Retail che opera in oltre 5mila negozi in 42 paesi attraverso Travel Essentials, Duty Free & Luxury e Foodservice negli aeroporti, stazioni ferroviarie e un fatturato 2022 di 5,2 miliardi), darà accesso ad una full immersion nei sapori veneti. Appositi codici QR trasporteranno i viaggiatori alla scoperta delle unicità gastronomiche attraverso immagini e suoni evocativi. Inoltre, potranno conoscere le specialità culinarie più autentiche e i vini con cui si sposano e si completano. Un'offerta enogastronomica declinata in base ai diversi paesaggi che contraddistinguono il Veneto a partire dalla Laguna di Venezia spaziando tra la pianura e le Alpi fino alle Colline del Prosecco elette Patrimonio Unesco. Nel winebar sarà presente l'intera offerta di vini di Villa Sandi di Borgo Conventi (la cantina friulana del gruppo), che consentirà di attraversare tutte le declinazioni delle bollicine venete per antonomasia, dalle pianure del Prosecco DOC ai colli asolani, dai ripidi pendii del Valdobbiadene al cru Cartizze oltre all'eleganza delle etichette friulane del Collio e dell'Isonzo.