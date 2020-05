Il Pulitzer incorona gli afroamericani Whitehead e Brown Vincono per narrativa e poesia. Inchieste su corruzione, interferenze elettorali , violenza sessuale e l’eredità della schiavitù si aggiudicano i riconoscimenti giornalistici. Pochissime le donne premiate di La.Ri.

2' di lettura

Dopo essere stati rimandati a causa della pandemia, i premi Pulitzer, nati nel 1917, l’anno prima dello scoppio della Spagnola, sono stati annunciati ieri notte, per la prima volta attraverso internet.

Sono due scrittori afroamericani i vincitori di quello per la narrativa e quello per la poesia: Colson Whitehead - al suo secondo Pulitzer dopo La Ferrovia Sotterranea (Sur) - è stato premiato per il suo romanzo I ragazzi della Nickel (Mondadori) e Jericho Brown per The tradition: «Una raccolta di testi magistrali che uniscono delicatezza a urgenza storica nella loro amorevole evocazione di corpi vulnerabili all'ostilità e alla violenza», si legge nella motivazione. Per la storia ha vinto W. Caleb McDaniel con Sweet Taste of Liberty: A True Story of Slavery and Restitution in America, mentre per la non fiction il premio è stato assegnato a Anne Boyer (The Undying: Pain, Vulnerability, Mortality, Medicine, Art, Time, Dreams, Data, Exhaustion, Cancer, and Care) e a Greg Grandin (The End of the Myth: From the Frontier to the Border Wall in the Mind of America).

Boyer è una delle sole tre donne premiate, a fronte di moltissimi uomini.

Corruzione aziendale, interferenze elettorali della Russia di Vladimir Putin, violenza sessuale e l'eredità della schiavitù sono i temi al centro delle inchieste giornalistiche che hanno fatto vincere a testate e reporter

americani (dal «New York Times» e «Washington Post» a piccoli giornali di provincia come il «Palestine Gazette» di Palestine in Texas ) i premi Pulitzer del 2020 per il giornalismo.

«In tempi difficili come i nostri è più importante che mai far capire che il giornalismo non si è mai fermato nonostante coordinati sforzi di sabotare il loro lavoro» ha detto amministratrice dei premi Dana Canedy, sullo sfondo del suo salotto.

In particolare, tra le inchieste premiate quest'anno, il «New York Times» ha vinto nella sezione affari internazionali con servizi sulle interferenze in politica estera della Russia di Putin culminate nelle elezioni americane del 2016. Il «Washington Post» ha conquistato la medaglia per aver puntato i riflettori sugli effetti del cambiamento climatico. E sempre al Times è andato un premio nella sezione considerata più prestigiosa, quella del

giornalismo investigativo, per la maxi-inchiesta sulle irregolarità nell'industria dei taxi di New York. Nella categoria “interni” il Pulitzer è andato al «Seattle Times» per aver smascherato le scorciatoie adottate dalla Boeing nella produzione del B-737 Max, il jet protagonista di due

catastrofiche tragedie del volo nel 2019.