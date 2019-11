Il Qatar scopre nuove riserve di gas e accelera ancora con il Gnl di Sissi Bellomo

(© Jochen Tack/imageBROKER)

3' di lettura

Il Qatar scopre nuove risorse di gas nel giacimento più ricco del mondo e rilancia ancora nella corsa per dominare il mercato globale del Gnl: la sua capacità di produzione – già proiettata a crescere del 43% entro il 2024 – ora promette di raggiungere 126 milioni di tonnellate l’anno nel 2027, un aumento di ben il 64% rispetto ai livelli attuali, che metterebbe al sicuro il primato di Doha come fornitore di gas liquefatto, oggi insidiato dall’Australia e in prospettiva anche da Stati Uniti e Russia.

Al centro dei progetti c’è sempre il North Field, i cui piani di sviluppo fanno gola alle Major petrolifere di tutto il mondo. Anche Eni è nella rosa dei potenziali partner preselezionati dal Qatar, per un investimento che oggi diventa ancora più ambizioso, benché non privo di rischi

Un eccesso di offerta sta già pesando sui prezzi del gas liquefatto (in Asia i carichi spot scambiano a 5,7 milioni di British thermal units, in ribasso di oltre il 40% rispetto a un anno fa e di due terzi rispetto ai record di 5 anni fa) e il surplus è destinato ad aumentare in futuro, soprattutto se la domanda non riuscirà a tenere il passo.

L’evoluzione dei consumi cinesi in particolare potrebbe deludere: per la prima volta da tre anni – e dopo essere aumentate per anni con tassi a doppia cifra percentuale – a ottobre le importazioni di Gnl di Pechino sono diminuite dell’11,6% a 4 milioni di tonnellate. E tra una settimana il gas russo guadagnerà un accesso stabile al mercato cinese con l’entrata in funzione del gasdotto Power of Siberia, il primo a collegare i due Paesi.

Il Qatar – che si vanta di produrre Gnl al costo più basso del mondo – non si lascia spaventare. Saad Al-Kaabi, ministro dell’Energia e ceo di Qatar Petroleum, ha dichiarato che partiranno «immediatamente» gli studi ingegneristici per realizzare altri due treni di liquefazione del gas (accanto ai quattro già previsti), per una capacità complessiva extra di 16 milioni di tonnellate l’anno.