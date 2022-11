Il quartiere (e il commercio locale) crocevia della socialità delle nuove città

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L'ecommerce è esploso durante il lockdown, quando l'acquisto a distanza ha permesso all'Italia e al mondo intero di continuare la propria vita anche se confinati in casa. Ma nel post-pandemia tutti noi abbiamo riscoperto il valore della prossimità e del contatto, anche per quanto riguarda la spesa quotidiana.



Non a caso si parla di “città dei quindici minuti” per indicare una nuova forma di convivenza sociale in cui poter avere a disposizione tutti i servizi fondamentali nell'arco del quarto d'ora. Negozi compresi.

Loading...

In effetti il commercio locale continua a guadagnare forza, tornando a essere uno degli snodi cruciali attorno al quale poter ricostruire il tessuto sociale di quartieri che vanno a comporre nuove città a misura d'uomo.

Così nell’ultimo anno il 30% degli italiani ha acquistato più frequentemente nei negozi locali e il 54% usa maggiormente i servizi nel proprio quartiere. Otto consumatori su dieci dichiarano che continueranno a fare acquisti nel proprio quartiere e il 70% che preferirà i piccoli negozi alle grandi catene, dal momento che la spesa vicino a casa è più piacevole e in questo modo si aiuta l'economia locale. Allo stesso tempo il 68% si dice fiero del proprio quartiere, soprattutto per i servizi disponibili.

Sono alcuni dei numeri snocciolati da una recente indagine commissionata da American Express a Nielsen, che sintetizzano un ritrovato valore della prossimità all'interno delle città.