Con il «quick commerce» di Macai spesa a domicilio in un quarto d’ora

«In questa prima fase, per fornire al cliente un'esperienza di consumo più snella, il servizio è attivo solo tramite app e bastano pochi tocchi per ordinare la spesa che verrà recapitata presso il domicilio indicato entro 15 minuti». Si parte da alcune zone di Milano: Stazione Centrale, Repubblica, Turati, Moscova, Quadrilatero della Moda, Isola, Loreto, Corso Buenos Aires, Zara, Città Studi, Cassina de Pomm, Casoretto, Maggiolina, Lazzaretto, Varesine. Si potrà acquistare 7 giorni su 7, senza limiti di ordine minimo, e le consegne (al momento) sono garantite fino alle 22 da rider in bicicletta che a tendere saranno muniti solo di due ruote elettriche; il pagamento si completa direttamente online, con carta di credito o debito e account PayPal, e il costo fisso della spedizione è fissato in 1,90 euro.

La decisione di stoppare l'attività del supermercato online, confida Cavallo, ha ragioni molto concrete: «Il modello era molto pesante e avendo esternalizzato troppo, sia lato magazzino che lato logistica, e senza investimenti molto importanti dal primo giorno di attività, è risultato complesso creare un servizio in linea con le aspettative di un consumatore al 100% digitale. Per questo motivo abbiamo preferito centralizzare e rimanere focalizzati su un unico verticale».

Le opportunità che offre il mercato, in effetti, non sono trascurabili. Se il giro d'affari della Gdo, come ricorda il co-founder di Macai, vale circa 180 miliardi di euro ed è in forte crescita anno su anno, la penetrazione delle vendite online dovrebbe crescere dall'1% di inizio 2020 al 10% previsto entro i prossimi sei anni, generando un business potenziale di circa 20 miliardi di euro di consumi in forma digitale. Il disegno della startup milanese, in questo scenario, è molto esplicito, oltre che parecchio ambizioso: costruire nuove abitudini di consumo diventando un punto di riferimento per la spesa online in Italia e nel Sud Europa e facendo leva sulla convinzione che fra pochi anni sarà consuetudine di molti ordinare la propria spesa e averla consegnata a casa in pochi minuti.

I primi passi in questa direzione contemplano l'apertura di 40 nuovi dark store entro l'anno, di cui un terzo all'estero e gli altri sul territorio nazionale, a cominciare da Milano per toccare a stretto giro altre città del Nord. Per accelerare e concretizzare il piano di sviluppo, e raggiungere a fine 2021 una base di utenti attivi mensili superiore alle 100mila unità, l'azienda sta lavorando a un primo aumento di capitale con investitori istituzionali italiani, statunitensi e inglesi. Buon segno, dicono i diretti interessati, per tutto l'ecosistema dei nuovi attori del grocery delivery.