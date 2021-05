Il quinto elemento: compie cent'anni la fragranza più venduta al mondo

Collana Golden Sillage, in oro bianco e giallo, diamanti e zaffiri gialli, diamante pear-cut di circa 3 carati e zaffiro giallo pear-cut (8.80 ct), Collezione N°5, CHANEL HIGH JEWELLERY. Gonna in pelle, indossata come top, CHANEL (4.850 €).

Sono una sarta. Non voglio le rose o i lillà che si trovano nella vallata, voglio una fragranza composita». Qualcosa che catturasse la complessità stratificata della donna moderna. Beaux si presentò con bouquet di diversi ingredienti floreali, a ognuno dei quali corrispondeva un numero. Si dice avesse avvisato Chanel del prezzo molto alto delle sue materie prime rare e preziose, soprattutto il gelsomino. Coco gli rispose di aggiungerne altre - voleva creare il profumo più costoso del mondo, rivoluzionare il settore delle fragranze, come aveva fatto con quello della moda e dei gioielli. Produrre un profumo che fosse l'accessorio perfetto per i suoi abiti ed esprimesse la sua visione del lusso contemporaneo. Tra le varie proposte, spiccava il numero cinque, composto da 80 ingredienti che includevano vetiver, gelsomino, sandalo e neroli.

Parure Ribbon Stopper: collana in oro bianco con diamanti, cristallo dirocca, onice e due diamanti tondi (0.5 e 0.35ct), anello con diamante tondo da un carato, orecchini con diamanti da un carato ciascuno, Collezione N°5, CHANEL HIGH JEWELLERY. Abito a fascia in viscosa, CHANEL(2.390 €).

Chanel era superstiziosa: 5 era il suo numero portafortuna, il simbolo alchemico dell'universo, così presentò la sua collezione il 5 maggio (il quinto mese dell'anno). Lo chiamò, semplicemente, N°5: il simbolo dell'eleganza e dell'understatement che prediligeva, l'opposto delle tradizionali fragranze dai nomi esotici. E, sia stato solo un colpo di fortuna oppure di genio, Chanel aveva trovato la formula vincente: N°5 è ancora oggi uno dei profumi più venduti al mondo. Ha aperto la strada alla divisione profumi e beauty che oggi rappresenta una parte importantissima del fatturato annuo di 12,27 miliardi di dollari della maison (dati 2019).

Quando ha iniziato il suo progetto, nell'estate del 2018, Leguéreau si è preso del tempo per assimilare la storia, andare a Grasse con Olivier Polge, profumiere di Chanel dal 2015, e riflettere sui possibili modi per tradurre una fragranza in gioielli. «Mi sono sentito libero di esplorare. All'inizio non ho pensato ai gioielli, solo alle sensazioni. Più entravo nel mistero di N°5, più trovavo ispirazione, cercando di interpretare che cosa evoca in me questa fragranza. È una creatura senza tempo. Io volevo proiettarla nel prossimo secolo».

Leguéreau c'è riuscito in cinque diversi “capitoli”, in cui ogni parure di gioielli rappresenta un elemento della storia di N°5. La silhouette architettonica della bottiglia - in netto contrasto con i flaconi figurativi di allora - è un simbolo ricorrente. Il profilo grafico del tappo, che rievoca quello ottagonale di Place Vendôme, è riproposto in diamanti, pietre preziose colorate e cristallo di rocca. È anche il punto focale del collier 55.55, il pezzo clou della collezione, incentrato su un diamante eccezionale, qualità Dflawless e tipo IIa (chimicamente il più puro, dalla straordinaria limpidezza), che ha il peso simbolico di 55,55 carati esatti. Non è in vendita e sarà conservato nell'archivio Chanel. Il choker Eternal N°5, invece, è composto da un filo di diamanti che si snoda intorno al collo fino ad arrivare al numero simbolo, che è anche una spilla staccabile. Ci sono poi i fiori, gli ingredienti della formula segreta: gelsomino, rosa di maggio e ylang ylang. È qui che Leguéreau ha trovato una corrispondenza con i temi cosmici della collezione di diamanti del 1932, che fu creata durante la Grande Depressione e segnò un dietrofront rispetto al rivoluzionario sostegno che Chanel aveva sempre dato alla bigiotteria.

Il gelsomino è rappresentato da una stella a cinque punte, la rosa di maggio dalla luna, il ylang ylang dal sole. Infine, il gruppo più astratto e stilizzato di gioielli rievoca il sillage - il soffio profumato che una donna lascia nella sua scia – di cui è protagonista il Diamond Sillage, simile a una costellazione. «Il colore è un aspetto molto importante», spiega Leguéreau. I diamanti bianchi rendono omaggio alla collezione del 1932, mentre una palette di pietre dai riflessi dorati - zaffiri e diamanti gialli, gemme con sfumature aranciate - rappresenta il profumo ambrato. Il collier Golden Burst, con il suo gusto barocco, cattura la tonalità con 350 carati di topazi imperiali. Pietre preziose come spinelli rossi e rubini alludono a un altro motivo ricorrente come la speciale Red Edition N°5 e il packaging del make-up della maison.