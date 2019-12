Il quotidiano in classe”: premiati tutti i vincitori dei concorsi

Concorso “FOCUScuola: Redazioni di classe”

“FOCUScuola: redazioni di classe”, promosso in collaborazione con il mensile scientifico Focus riservato a circa 4.000 classi delle scuole superiori di tutta Italia. L'obiettivo è stato quello di preparare le nuove generazioni ad un rapporto maggiormente informato e consapevole con le tematiche legate all'educazione alla cultura scientifica.

Per la realizzazione degli elaborati finali, in aggiunta alle altre testate previste, ogni classe ha avuto una volta al mese dieci copie della rivista Focus nel periodo gennaio-maggio 2019. Le classi iscritte al concorso hanno prodotto un mini-focus con articoli, immagini e ricerche frutto del lavoro di gruppo. Ogni pubblicazione doveva essere composta dalla copertina e da tre rubriche a scelta tra quelle che si trovano ogni mese su Focus.

RAFFAELE LEONE, direttore del mensile FOCUS ha dichiarato: “Anche quest'anno la risposta dei ragazzi all'elaborazione dei giornali in classe è stata ampia e interessata. Noi di Focus che della divulgazione scientifica facciamo la nostra missione non possiamo che esserne felici. La curiosità è il motore della vita e i ragazzi che si sono con entusiasmo impegnati per creare le loro edizioni personalizzate di Focus, sono per noi motivo di orgoglio e di stimolo. Leggere i giornali non è una cosa solo per adulti, non è incompatibile con le nuove tecnologie, è anzi un'abitudine da tramandare di generazione in generazione. In questo senso i segnali che arrivano da iniziative meritorie come queste sono incoraggianti.”

GIANMATTIA BAZZOLI, Vice direttore del mensile FOCUS, ha premiato le delegazioni vincitrici del concorso “FOCUScuola: Redazioni di classe”.

VINCITORI:

1. per il Mini Focus intitolato “Mondo X” la classe III B scienze umane dell'Istituto di istruzione superiore “Saluzzo Plana” di Alessandria, coordinata dai docenti Paola PISTARINI e Fabio Ponzano

2. per il Mini Focus intitolato “Nuovo gusto: Terra” le classi III S e IV S del Liceo scientifico “Tonino Guerra” di Novafeltria (RN), coordinate dalla professoressa Patrizia Ceroni

3. per il Mini Focus intitolato “Amiche per la pelle” la classe I estetica dell' azienda formativa bergamasca di Albino (BG) coordinata dalla professoressa Rosella Paganessi .

Concorso “Le 5 E dell'energia”

Attraverso il concorso “Le 5 E dell'energia” è stato chiesto alle classi di esplorare il mondo dell'energia scegliendo di approfondire una tra le sue molteplici dimensioni, razionalizzate in cinque ambiti (le 5 “E” dell'energia):

- efficienza

- energy transition (transizione energetica)

- e-mobility

- energy and climate change

- elettrificazione dell'economia.

Le classi che hanno partecipato hanno realizzato interviste/reportage/inchieste su uno dei 5 temi indicati, coinvolgendo amici, concittadini e parenti.