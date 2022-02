Il racconto in diretta dell'evento #HTSI100 Metaverso Experience

Dialogo con il Metaverso

L’uscita del centesimo numero di How to Spend it si pone esattamente a cavallo di queste due istanze. E' l'occasione per un giornale da collezione che distilla il dna di un prodotto dalla natura complessa e sfaccettata: classico e spregiudicatamente contemporaneo, onirico e più che mai concreto, fatto di sogni e di informazioni pratiche su come realizzarli, con un respiro internazionale ma una selezione mirata dell'eccellenza made in Italy. Indirizzi, orari, numeri, prezzi: c'è tutto il repertorio dei migliori giornali di servizio, ma con una ricercatezza nell'immagine, nella grafica, nella carta, nel formato che parla di bellezza a un pubblico esigente, abituato all'estetica come parametro della qualità. Questa è già la nostra storia. Così come la multipiattaforma che comprende sito, social, podcast, libri, eventi on e off line e l'ultimo nato, HTSI in versione NFT. Ciascuno di questi canali contribuisce a declinare le oltre cento iniziative che accompagnano l'uscita in edicola.

Nel numero 100 ci sono già tutti i semi del futuro: il dinamismo esperienziale e la dimensione sensoriale alleati all'unicità hi-tech. Fisico e digitale si integrano nella direzione di un rapporto personale, a misura di ciascun lettore. In questa direzione vanno i progetti one of a kind, incentrati su artigianalità e fatto a mano. La capsule collection realizzata con la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo: una serie limitata 1-100 di pezzi in puro lino dell'artista Ana Elisa Egreja con il couturier Paolo Frezzato; la sfida di creatività sul tema dell'immaginazione e il piatto della celeberrima serie Tema e variazioni di Fornasetti personalizzato in una speciale edizione per HTSI; la ricetta tristellata che lo chef Enrico Crippa dedica al magazine e che compone, in un capolavoro di equilibrio e sapori, cento ingredienti diversi. Si potrà gustarla solo per un weekend, quello dell'uscita in edicola e poi mai più. Perché il lusso è ciò che accade adesso, come racconta la copertina ribadendo il senso di un numero unico, da collezionare.

In direzione altrettanto precisa è la ricchezza del digital. Al cuore ci sono gli NTF e le cripto-opere, riservate agli utenti di quella che è oggi la più esclusiva club house virtuale di How to Spend it, un luogo dove proseguire il viaggio che inizia sulla carta stampata e prosegue su blockchain dove l'arte è protagonista.

E visto che il lusso si vide adesso, l'appuntamento a ventiquattr'ore dall'uscita in edicola è qui. Ecco a voi HTSI100 Metaverso Experience.