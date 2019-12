Il raddoppio di Fiumicino riparte dalla Via L’ad De Carolis: «A gennaio avvio della nuova progettazione. Indicazioni dalla valutazione di impatto ambientale che ha bocciato il precedente piano» di Laura Serafini

Partirà con l’inizio del prossimo anno la progettazione dell’ampliamento dello scalo di Fiumicino. Come fosse un’araba fenice, lo sviluppo del maggiore aeroporto nazionale prenderà le mosse proprio dalla valutazione d’impatto ambientale con la quale, qualche settimana fa, il ministero dell’Ambiente ha bocciato il vecchio progetto di raddoppio nella zona a Nord dello scalo, dove però nel frattempo era stata costituita un’area naturalistica protetta.

«Proprio nella valutazione d’impatto ambientale che ha fermato il precedente piano sono contenute le indicazioni che al tempo stesso legittimano la necessità di espansione dello scalo e indicano la strada da intraprendere - spiega Ugo De Carolis, ad di Aeroporti di Roma -. Esse confermano che questo aeroporto è una struttura strategica per il Paese e che è necessario assicurare lo sviluppo e la crescita dello scalo e lo sviluppo aereo per l’Italia. C’è inoltre la sollecitazione che per noi è uno stimolo a progettare l’aeroporto in modo da ridurre l’impatto sul territorio. Ora dobbiamo cominciare a ragionare con Enac su un nuovo futuro. Da gennaio inizieremo a valutare le possibili alternative per un nuovo e diverso ampliamento e pensiamo di avere entro l’estate le idee chiare su come si svilupperà l’area per partire poi con la progettazione preliminare».

Le parole chiave saranno meno consumo del territorio, sviluppo sostenibile, innovazione tecnologica (anche quella che consente agli aerei gestire gli spostamenti nello scalo in modo più efficiente): ingredienti che combinati assieme potranno supportare la crescita dei passeggeri garantendo gli alti livelli di confort e servizi con un minore impatto ambientale.

«L’aeroporto si svilupperà nella zona Est, dunque sostanzialmente nell’attuale sedime aeroportuale - continua De Carolis - in quel settore ci sono anche territori ancora da edificare, come i circa 62 ettari di prato a Pianabella. Stiamo ragionando su come sostituire aree oggi destinate a edifici tecnici di supporto dell’attività aeroportuale, come hangar e capannoni che potranno essere spostati altrove, per trasformarli in aree per passeggeri».

Il vecchio progetto prevedeva anche la realizzazione della quarta pista. È un’ipotesi rimasta in piedi? «È l’unica parte del progetto precedente che non ha subito prescrizioni e sulla quale la commissione non ha evidenziato criticità- prosegue il manager - noi pensiamo di realizzarla lì dove era già prevista prima, a ridosso della zona Nord. A onor del vero, non è stata bocciata, ma nemmeno approvata e quindi servirà una nuova valutazione di impatto ambientale». Rispetto a quando è stato elaborato il primo progetto di raddoppio, il mondo del trasporto aereo non è cambiato e le previsioni restano di grande crescita nei prossimi anni: le stime della Iata prevedono il raddoppio dei passeggeri nel mondo nel giro di 20-25 anni. La fase di progettazione richiederà diversi anni e l’obiettivo è completare le infrastrutture necessarie entro il 2030, con nuovi moli per i passeggeri e servizi annessi. «Anche quando sarà pronta, la nuova area sarà comunque un punto di partenza che potrà espandersi ulteriormente - dice De Carolis - per lo stesso principio, anche le tariffe aeroportuali necessarie per remunerare gli investimenti potranno essere tenute sotto controllo in funzione dell’aumento dei passeggeri o sviluppo del traffico non subiranno incrementi eccessi saranno graduali e modulati via via che le nuove infrastrutture vengono realizzare di pari passo con l'aumento dei passeggeri».