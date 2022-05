Il raffreddamento dell'immobiliare Usa e i rischi per Wall Street

In altri termini, da più di un anno i prezzi reali delle case stanno percorrendo un sentiero di crescita esplosivo, che potrebbe sfociare in una correzione o persino in un collasso del mercato. Per ora la maggioranza degli esperti ritiene poco probabile una simile evenienza ma l'attenzione resta alta anche perché adesso i prezzi record raggiunti dalle abitazioni devono fare i conti con l'aumento del costo del denaro. Quest'anno, infatti, la banca centrale Usa ha già alzato i tassi d'interesse di riferimento di 75 punti base e ulteriori rialzi sono attesi in ognuno dei cinque meeting del suo Comitato Monetario previsti da qui a dicembre. Inoltre, almeno per i prossimi due meeting, l'aumento dovrebbe essere di 50 punti base alla volta (Powell non ha del tutto escluso neppure rialzi-monstre da 75 punti base), il che significa che entro fine 2022 il tasso di riferimento della Fed potrebbe arrivare al 2,5% o oltre.

L'impennata dei tassi sui mutui

L'adeguamento dei tassi applicati ai mutui immobiliari non si è fatto attendere. Sulla scadenza trentennale - tra le più comuni quando si tratta di prestiti accesi per finanziare l'acquisto di una casa - il tasso applicato ora gira intorno al 5,5%, un valore che non si toccava dall'agosto 2009 (vedi Figura 2) e che corrisponde a un incremento di 220 punti base rispetto a inizio anno. In parallelo, il differenziale tra il tasso sui mutui trentennali e il rendimento sui titoli di Stato a 10 anni è arrivato a 259 punti base, nettamente sopra il range di oscillazione fisiologico di 150-200 punti base.

USA: TASSI SUI MUTUI IPOTECARI E CONFRONTO COI TREASURIES Loading...

Il balzo all'insù dei tassi sui mutui in una fase di prezzi molto elevati ha fatto precipitare la possibilità di comprare casa per le famiglie americane. Secondo Fannie Mae, una delle principali Government-Sponsored Enterprises (o GSEs, le agenzie federali di servizi finanziari che catalizzano una larga fetta del business dei mutui immobiliari negli Stati Uniti), ad aprile 2022 il sentimento di fiducia dei consumatori nei confronti dell'edilizia abitativa è sceso al livello più basso da maggio 2020, quando imperversava la pandemia. Un'ulteriore conferma viene dall'indice di sostenibilità dei mutui elaborato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (Nar) che misura se una famiglia tipica potrebbe o meno accedere a un mutuo ipotecario su una casa. A marzo 2022 questo indice è risultato pari a 124, in calo di quasi il 30% su base annua. Un valore così basso non si vedeva dal 2008, l'anno del default di Lehman Brothers.

Primi segnali di raffreddamento del mercato

I primi effetti del più restrittivo contesto finanziario indotto dalla politica monetaria della Fed si stanno già facendo sentire. Ad aprile le vendite di case esistenti - che rappresentano la fetta predominante del mercato degli immobili residenziali - sono scese del 2,4% su base mensile attestandosi a 5,61 milioni di unità in termini annualizzati, il numero più basso da giugno 2020 (cfr. Figura 3). Peraltro aprile è stato il terzo mese consecutivo di flessione, dopo che a febbraio e a marzo si era registrato un calo rispettivamente dell'8,6% e del 3% sempre su base mensile.

USA: ANDAMENTO VENDITE CASE ESISTENTI Loading...

Calano anche le vendite di nuove abitazioni: a marzo il numero di unità vendute in termini annualizzati è stato di 763.000, pari al -8,6% su base mensile. Anche in questo caso si tratta del terzo dato negativo di fila. Al momento le vendite, specie per le case esistenti, sono ancora su livelli più alti di quelli pre-Covid, ma ci sono anche altri segnali di raffreddamento del mercato. Ad esempio, negli ultimi tempi tra gli acquirenti è aumentata l'incidenza dei cosiddetti cash-buyers (cioè chi compra casa attingendo alle proprie disponibilità liquide) e le vendite si sono concentrate nella fascia di prezzo più alta del mercato.