Il rally delle Borse continuerà a novembre? La risposta la darà la Fed

Se ottobre è stato incoronato come miglior mese dal 1976 per l’indice statunitense Dow Jones e come miglior mese dal 2020 per la Borsa di Milano, novembre parte subito con una grande incognita: la Federal Reserve. Perché a sostenere i listini azionari il mese scorso è stata soprattutto la sensazione che le banche centrali si preparino a rallentare la marcia verso l’alto dei tassi d’interesse, ma questo mese arriva subito - il 2 novembre - la prova del nove: anche la Fed lascerà intendere che la stagione...