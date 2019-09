Oro, il rally si prende una pausa. Allerta su un possibile brusco ritracciamento

A preoccupare è piuttosto il posizionamento dei fondi speculativi, che al Comex di New York hanno gonfiato l’esposizione rialzista a livelli da primato. Le posizioni nette lunghe sono addirittura ai massimi storici secondo il World Gold Council, se misurate in tonnellate di oro: 1.134,34 tonnellate al 10 settembre in totale (895,32 in mano ai cosiddetti Money manager).

Come accade su qualsiasi mercato, se troppi operatori vogliono comprare mentre scarseggiano quelli disposti a vendere c’è il rischio che prima o poi arrivi il redde rationem.

Un crollo delle quotazioni potrebbe verificarsi all’improvviso, innescato dal minimo pretesto, anche non cambiasse nulla di sostanziale nello scenario circostante: dalle politiche monetarie – che dovrebbero restare super accomodanti – all'apprensione per una hard Brexit, dai timori di recessione economica alle tentazioni di escalation nelle guerre commerciali e valutarie.

Gli speculatori più accorti forse si stanno già mettendo in salvo, per evitare di rimanere col cerino in mano. Il patrimonio degli Etf, che era cresciuto vertiginosamente insieme al prezzo dell'oro – portandosi anch’esso vicino ai massimi storici a fine agosto, avverte il Wgc – ora sta diminuendo, sia pure con moderazione. Dai 58,455 milioni di once (1.657 tonnellate circa) del 5 settembre a 58,067 milioni di once venerdì, secondo dati Reuters Refinitiv: un calo dello 0,7%, che sembra legato soprattutto ai prodotti più amati dagli investitori istituzionali.