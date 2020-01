Il rally del palladio spaventa la Russia, che rilascia scorte

Le scorte in arrivo dalla Russia equivalgono a poco più di 100mila once: una quantità modesta per un mercato che gli analisti stimano in deficit di 700-800mila once.

Nel 2017-2018 Nornickel aveva ceduto dallo stesso fondo un milione di once di palladio. Oggi però il Global Palladium Fund (Gpf) potrebbe non essere in grado di fare lo stesso.

Lo scorso agosto Sergey Malyshev, direttore finanziario del gruppo, aveva detto di aspettarsi che il fondo a fine 2019 sarebbe rimasto con scorte di appena 100mila once, contro le 130mila di un anno prima. Per rifornirlo Nornickel intendeva comprare 300-500mila once in più, ma non è chiaro se abbia centrato l’obiettivo,

Berlin ieri ha anche promesso un’altra misura aggiuntiva: Nornickel d’ora in avanti conta di rifornire il mercato con una proporzione maggiore di lingotti, piuttosto che polvere di palladio. Il target di produzione del gruppo per il 2020, ha aggiunto, è confermato a 85 tonnellate di palladio (a 2,73 milioni di once)

«È una mancanza di lingotti sta portando ad alti tassi di interesse sul prestito di metallo, a un’ampia backwardation e alla turbolenza sul mercato» , ha spiegato Berlin.