Il rally di Tesla è ripartito: così Elon Musk ha sedotto (di nuovo) Wall Street Negli ultimi tre mesi ha guadagnato quasi il 75% a Wall Street. La fiammata è stata aiutata dagli utili nel terzo trimestre, dagli ordini del nuovo Cybertruck, e dai progressi per produrre la Model 3 in Cina di Riccardo Barlaam

4' di lettura

Tesla negli ultimi tre mesi ha guadagnato quasi il 75% a Wall Street. Un vero e proprio rally dal sapore automobilistico per il titolo della casa di Elon Musk. Nella seduta di lunedì scorso le azioni hanno superato per la prima volta la soglia psicologica dei 420 dollari, nella giornata pre natalizia di martedì hanno chiuso a 425,34 dollari, ieri hanno superato quota 430 (430,04). L’argomento va trattato con cautela, data l’elevata volatilità. Tuttavia sotto l’albero quest’anno il geniale imprenditore-inventore di origine sudafricana ha trovato diversi miliardi di dollari in più: «Whoa … le azioni sono così in alto Lol», ha twittato Musk. Dove Lol sta per laughing out loud, un acronimo in uso tra i geek della new economy per dire, non senza sarcasmo, ridiamo a crepapelle.

Il primo ottobre Tesla valeva 244 dollari. Musk dai tabulati della Sec risulta essere il primo azionista della società con 33,8 milioni di titoli, pari al 24% del capitale. Così, a spanne, in tre mesi ogni azione Tesla ha avuto un aumento di valore di 181 dollari. Moltiplicato per 33,8 milioni di azioni fanno all’incirca un regalo di Natale per Musk di 6,1 miliardi di dollari, che vanno ad aggiungersi al patrimonio personale stimato da Forbes in 22,3 miliardi.

I nuovi massimi sono conseguenza del cambio di atteggiamento da parte degli investitori sul costruttore di auto della Silicon Valley. La fiammata delle azioni è stata aiutata dagli utili a sorpresa arrivati nel terzo trimestre, dagli ordini record del nuovo Cybertruck, e dai progressi per produrre la Model 3 in Cina.

La Cina e il cybertruck

In Cina, nello stabilimento da 2 miliardi di Shanghai, Tesla entro la fine dell’anno prevede di riuscire a produrre mille Model 3 a settimana. Il ministro dell’Industria cinese ha confermato di aver inserito la fabbrica Tesla di Shanghai nell’elenco delle aziende che riceveranno generosi sussidi statali per la produzione di auto pulite per due diversi modelli.

Un altro elemento che ha giocato a favore del titolo Tesla è stata la sfortunata presentazione in live streaming del Cybertruck. Il video della biglia che ha rotto il vetro del futuristico truck elettrico di Tesla è diventato virale sul web. Il flop è diventato un clamoroso veicolo di marketing: la società ha ricevuto 250mila ordini per il Cybertruck.