Il rapporto Bankitalia: la moda frena ma l’export vola

Nel motore manifatturiero che sta facendo ripartire l’economia toscana, l’ingranaggio strategico resta l'industria della moda. È questo settore, formato dalle filiere produttive ‘lunghe’ del tessile-abbigliamento, della concia-pelletteria-calzature e dei gioielli, che ha fatto cadere il Pil della Toscana più della media italiana nel 2020 segnato dalla pandemia, ed è sempre la manifattura della moda che sta frenando il recupero in questo 2021 comunque costellato di segni “più”. Lo certifica la sede fiorentina di Banca d’Italia guidata da Mario Venturi nel suo report di aggiornamento congiunturale.

«Con l’avanzare della campagna vaccinale e l’allentamento delle restrizioni l’attività economica toscana è risultata in ripresa nei primi nove mesi del 2021 – scrivono i ricercatori guidati da Silvia Del Prete – sebbene nel complesso non siano ancora recuperati i livelli pre-pandemia». Il Pil toscano è cresciuto di oltre il 6% nel primo semestre, secondo l’indicatore dell’economia regionale sviluppato da Bankitalia, ma con “una variazione inferiore a quella stimata per l'intero Paese”. Il gap è di circa un punto percentuale.

La crescita è stata trainata dall'export, che ha già superato i livelli pre-Covid (+38,5% sul 2020 e +4,9% sul 2019 nel primo semestre, al netto di metalli preziosi e prodotti della raffinazione petrolifera).Il recupero della Toscana è proseguito nel trimestre estivo, ma ora le attese (e le incognite) sono per le prossime settimane, tra lockdown che tornano ad affacciarsi nel mondo e tensioni sui prezzi (e sulla disponibilità) di materie prime, energia e logistica che stanno già spingendo l’inflazione.

Le previsioni delle aziende toscane più grandi (sopra i 20 dipendenti), intervistate da Bankitalia a fine settembre-inizio ottobre, indicano aumenti di fatturato e investimenti nel 2022, ma molto dipenderà appunto dal peso e dalla durata degli ostacoli esogeni. «Il rimbalzo della Toscana per adesso è inferiore a quello che ci saremmo aspettati dopo una caduta così forte come quella del 2020 – spiega Del Prete – ora per accelerare servono gli investimenti e in questo senso le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza rappresentano una grossa occasione, sia come volàno diretto per gli investimenti pubblici, sia come stimolo per gli investimenti privati».

L’altro fattore considerato decisivo è l'evoluzione dello scenario sanitario che ha effetti diretti sul turismo e soprattutto su quello internazionale che qui è (era) prevalente: gli americani si stanno riaffacciando adesso, gli orientali ancora non ci sono. Nei primi otto mesi 2021 la Toscana segna ancora -44% di presenze turistiche rispetto al 2019 pre-Covid. Se dovessero rifermarsi i flussi internazionali, sarebbe un grosso danno.