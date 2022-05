Il rapporto Moneyval e le nuove iniziative europee in materia di antiriciclaggio

La riforma della normativa Ue

Per le imprese dei settori bancario e finanziario e le altre imprese e i professionisti coinvolti nella prevenzione di riciclaggio e finanziamento del terrorismo è interessante notare che le risultanze dell’analisi effettuata da Moneyval non si discostano significativamente da quelle contenute negli ultimi rapporti pubblicati dalla Commissione europea sull’attuazione delle c.d. quarta e quinta Direttiva UE anti-riciclaggio.

In poco tempo, da tali rapporti è scaturito l’ambizioso pacchetto di riforma della normativa Ue in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, che la Commissione ha presentato il luglio scorso e che prevede anche l’istituzione di un’Autorità centrale dell’Ue. Il pacchetto si articola in un nuovo regolamento Ue in materia di adeguata verifica della clientela ed estensione degli obblighi di trasparenza in materia di beneficiari effettivi di operazioni finanziarie, asset patrimoniali e finanziari (ivi incluso il registro pubblico); nella revisione del regolamento Ue del 2015 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi finanziari, che, nella proposta della Commissione, consentirà di tracciare anche i trasferimenti di cripto-asset; nella cosiddetta sesta direttiva anti-riciclaggio per la riforma dell’intera disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio di proventi da reati e del finanziamento del terrorismo nei Paesi dell’Ue.

Le proposte sono al momento in discussione al Parlamento e al Consiglio dei Ministri dell’Ue. Prevedibilmente, non verranno approvate prima del prossimo inverno. Tuttavia, leggendone il testo, è agevole prevedere che la loro attuazione determinerà la necessità di una vasta riforma della normativa nazionale, insieme a nuovi obblighi per le imprese e gli altri soggetti designati e altrimenti coinvolti nella prevenzione dei reati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.