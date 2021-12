Il rating delle aziende arriva in tempo reale. Ma c’è anche chi ne fa a meno

Ora l'innovazione fintech punta alla valutazione in tempo reale. Già oggi un'agenzia di rating fintech come modefinance fornisce alle banche stesse uno strumento di rating-as-a-service con una piattaforma brevettata di analisi di dati che il cliente alimenta sulla base di dati a scelta. Ma si tratta pur sempre di un esercizio di forecasting sulla base di dati vecchi, non dopo il bilancio 2020, magari su quello 2019.

«Adesso puntiamo al nowcasting, con dati molti vicini all'analisi, quasi in tempo reale – spiega il Ceo Mattia Ciprian -: l'integrazione con una tech company del calibro di TeamSystem, leader nella digitalizzazione del business di imprese e professionisti, ci permette di avere un osservatorio privilegiato sulle dinamiche del tessuto imprenditoriale italiano, con particolare focus sulle Pmi».

Si tratta però di dati pur sempre anonimizzati, relativi quindi a settori, non alle singole aziende. «Il passo successivo è il company nowcasting: il collegamento dei sistema gestionale con la banca apre alla possibilità di avere un bilancio aggiornato quotidianamente per pagamenti, circolante, liquidità. Certo si tratta di cambiare mentalità e iniziare a vedere il sistema finanziario come partner per lo sviluppo», aggiunge il Ceo di modefinance.

D'altra parte l'aggiornamento della legge fallimentare la cui entrata in vigore è slittata all'anno prossimo richiede di default che l'azienda si doti di strumenti di autovalutazione i n gradi di prevenire situazioni di crisi.

Ma il rating potrebbe diventare anche superfluo se si ragiona in termini di network finance. «Oggi si lavora sull'andamento storico di singole aziende come fossero monadi avulsi e isolate dall'insieme. Bisogna invece passare a una prospettiva di network, interpretando le relazioni di mercato dei singoli soggetti non come la semplice sommatoria di scambi bilaterali chiusi, ma come un reticolo, come un flusso di relazioni aperte che devono trovare un loro equilibrio», spiega Carlo Mancosu, responsabile marketing di Bflows, startup che ragiona proprio in termini di network. E che ha raccolto finora 600mila euro da attori diversi tra cui Invitalia e Banca Intesa.