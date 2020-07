Il re del Belgio si scusa per le ferite del colonialismo in Congo

Leggi anche Il trionfo dell’iconoclastia antirazzista

Secondo lo storico Matthew Stanard, vi sono in Belgio circa 450 targhe, statue, vie e altri riferimenti al periodo coloniale. Leopoldo II dà il proprio nome a una ventina di vie, piazze e viali in tutto il Paese. Al di là dei molti dubbi sulla persona e sulla sua esperienza, Leopoldo II era figlio della sua epoca. Altre nazioni europee non sono prive di colpa nelle loro politiche coloniali. Più in generale, Guy Vanthemsche, storico della Vrije Universiteit Brussel, ammette oggi che solo negli anni ’50 il Congo riuscì a godere di una certa crescita economica tale da beneficiare anche la popolazione locale. La riflessione sul ruolo del Belgio in Africa sarà ora oggetto dei lavori di una commissione parlamentare.

Tornando alla lettera che Re Filippo ha scritto questa settimana al presidente congolese Félix Tshisekedi, la missiva è ben diversa dal discorso che sessant'anni fa l'allora monarca belga, zio del sovrano attuale, aveva pronunciato in occasione dell'indipendenza del Paese. Ai tempi, Baldovino aveva celebrato la «grande opera» di Leopoldo II, così come «il suo coraggio tenace». «Non si presentò a voi – disse ai congolesi – in quanto conquistatore, ma piuttosto in quanto civilizzatore».