Il re di Binance cerca spazio in Italia: «Le crypto rivoluzionano il denaro»

«L’Italia è una realtà favorevole all’innovazione e con competenze qualificate, cresce la consapevolezza che la blockchain è una tecnologia fondamentale per i soldi e quindi per l’economia di domani». A pochi giorni dalla visita di Mark Zuckerberg, a Roma è arrivato un altro personaggio del mondo hi-tech, meno conosciuto, ma non meno iconico tra i criptoentusiasti. Changpeng Zhao, meglio conosciuto come CZ, è il creatore di Binance, il più grande exchange mondiale, nonché il primo criptomiliardario...