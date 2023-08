Il re delle cripto Bankman-Fried andrà in carcere

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un giudice statunitense ha revocato la libertà su cauzione di Sam Bankman-Fried , dopo aver accertato che il fondatore della borsa di criptovalute Ftx, in bancarotta, ha manomesso i testimoni almeno due volte.



Il giudice distrettuale Lewis Kaplan ha annunciato la decisione durante un’udienza presso la corte federale di Manhattan, a meno di due mesi dal processo per frode previsto per ottobre.

Ha respinto la richiesta della difesa di ritardare la detenzione di Bankman-Fried in attesa dell’appello per la revoca della cauzione.

Cripto delirio

La decisione potrebbe complicare gli sforzi di Bankman-Fried per prepararsi al processo, dove il 31enne ex miliardario deve affrontare l’accusa di aver rubato miliardi di dollari di fondi dei clienti di Ftx per tamponare le perdite del suo hedge fund Alameda Research. Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole.



Dopo essersi tolto i lacci delle scarpe, la giacca e la cravatta e aver svuotato le tasche, è stato condotto in manette fuori dall’aula di tribunale dai membri dell’U.S. Marshals Service.I suoi genitori, entrambi professori di legge all’Università di Stanford, erano presenti tra il pubblico dell’aula. Sua madre, Barbara Fried, gli ha fatto un cenno di saluto in lacrime mentre usciva. Il padre, Joseph Bankman, si è messo una mano sul cuore mentre guardava il figlio che veniva portato via.