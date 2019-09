Il re delle e-cigarette Juul sotto inchiesta penale in California Scatta un'inchiesta penale su Juul Labs, il leader incontrastato delle sigarette elettroniche negli Stati Uniti. Le indagini sono state avviate da procuratori federali della California. Stando al Wall Street Journal, sono ancora alle fasi iniziali ma il fatto stesso che siano decollate rivela l'assedio sempre piu' stretto che oggi si stringe attorno alle e-cigarette di Marco Valsania

New York - Scatta un'inchiesta penale su Juul Labs, il leader incontrastato delle sigarette elettroniche negli Stati Uniti. Le indagini sono state avviate da procuratori federali della California. Stando al Wall Street Journal, sono ancora alle fasi iniziali ma il fatto stesso che siano decollate rivela l'assedio sempre piu' stretto che oggi si stringe attorno alle e-cigarette.

La societa' di San Francisco e' al centro delle polemiche per quella che e' stata definita l'epidemia del “vaping” in America, fenomeno che ha coinvolto anche i giovanissimi. Di recente sono inoltre emerse gravi e misteriose malattie polmonari tra i consumatori di e-cigarette, con la scoperta ad oggi di almeno 530 casi e di otto decessi su scala nazionale riportati dal Center for Disease Control and Prevention del governo.

Di fronte all'emergenza, l'amministrazione Trump sta preparando una messa al bando delle “cartucce” profumate per le sigarette elettroniche, considerate particolarmente attraenti per i piu' giovani.

E numerosi stati, da New York al Michigan, si sono gia' mossi in questa medesima direzione anticipando Washington.

Juul ha sempre negato di aver promosso i suoi prodotti tra i minorenni ma e gia' nel mirino di altre autorita', quali l'agenzia federale Ftc, per il sospetto che abbia comunque usato social media e marketing per fare breccia anche tra i consumatori piu' giovani. Il 28% degli studenti liceali oggi indica di aver utilizzato sigarette elettroniche durante gli ultimi trenta giorni, in aumento dal 21% dell'anno scorso. Indagini su Juul, oltre a quelle adesso partite dallo U.S. Attorney's for the Northern District of California e all'attivita' della Ftc, sono in corso da parte della Food and Drug Administration e di numerose procure statali.

La Fda ha inoltre in corso un'inchiesta urgente sulle malattie e i decessi da vaping.

Juul e' diventata una delle piu' grandi startup americane, con due miliardi di dollari di entrate annuali e una quota del mercato statunitense delle sigarette elettroniche del 72 per cento. A causa delle polemiche ha visto di recente la sua valutazione scivolare, con titoli sui mercati privati in ribasso del 20 per cento. Rimane pero' in vetta alle classifiche, esito di una straordinaria crescita conosciuta negli ultimi anni.