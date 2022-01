Il re delle molecole del sapore: così la cucina digitale prepara il futuro delle nostre tavole

Con un ufficio a New York, la startup belga – 22 dipendenti, ma in procinto di raddoppiare il numero di impiegati – offre l’accesso alle proprie banche dati a due categorie di clienti: gli chef di ristorante e le aziende alimentari. Sono oltre 200mila in 150 Paesi i cuochi che grazie alle classificazioni di Foodpairing possono giocare con gli ingredienti. Tra le società del settore, l’azienda fiamminga conta 50-60 grandi gruppi internazionali, fra cui Unilever, Kellogg’s o Nestlé. Concretamente le opportunità sono numerosissime.

Grazie alla digitalizzazione dei singoli alimenti, i cuochi si sbizzarriscono nell’inventare nuove ricette e innovare la gastronomia, mentre le aziende creano merende veloci o piatti pronti optando volta per volta per ingredienti più sani o meno costosi. «Gli chef hanno poco tempo per ideare nuovi piatti. Noi vogliamo aiutarli», spiega ancora Bernard Lahousse. Almeno in un primo tempo, virtuale è la cucina, così come i consumatori. Ma negli uffici di Gand puntellati da schermi di computer, oltre una grande vetrata, si indovinano forni e frigoriferi: «Dobbiamo a un certo punto mettere alla prova le nostre ricette», aggiunge sorridente l’ingegnere fiammingo.

Il nostro interlocutore crede fermamente ai suoi obiettivi originari: contribuire a una cucina più sana e più leggera in un contesto nel quale la frontiera tra alimentazione e medicina è sempre meno evidente. Pur di lottare contro l’obesità, Foodpairing collabora con il settore medico per integrare frutta e verdure nelle ricette. In un progetto-pilota ha affrontato il caso molto particolare dei pazienti che hanno subito una operazione di laringectomia, vale a dire l’asportazione della laringe: «Poiché queste persone non respirano più attraverso il naso, la loro capacità di apprezzare gli alimenti si è ridotta grandemente. Abbiamo modificato il sapore e il tessuto del cioccolato per venire loro incontro».

L’analisi molecolare degli alimenti consente di sperimentare. La melanzana, per esempio, può in parte almeno sostituire il gusto della carne e nella salsa chili evitare l’aggiunta di zucchero. In questo senso, lavorando con le multinazionali del settore, Foodpairing ha contribuito alla nascita o forse è meglio dire all’aggiornamento di 400-500 nuovi prodotti alimentari. A conti fatti, la società ha digitalizzato ottomila derrate alimentari, e il lavoro è tutt’altro che terminato se si pensa che un supermercato conta in media 20mila prodotti finiti. «Oggi riusciamo a completare l’analisi molecolare di un prodotto alimentare in un giorno. In passato avevamo bisogno di molto più tempo», nota ancora il nostro interlocutore.

La pandemia virale degli ultimi due anni ha contribuito a modificare strutturalmente il settore agroalimentare. Non solo è aumentato il desiderio di mangiare salutare, una tendenza che le grandi multinazionali del settore devono affrontare a viso aperto, ma si cucina a casa più di prima, per hobby o a causa dei confinamenti a ripetizione. Osservava qualche mese fa un rapporto del Parlamento europeo: «La domanda di cibo etichettato come sano, sostenibile e locale era in crescita già da tempo, ma ha subìto una accelerazione con la pandemia. È improbabile che la tendenza si arresti».