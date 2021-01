Il Re Sole e i giochi di potere a Versailles

Leggi anche La Colonna Traiana fatta a fette

Ci è pervenuto un manoscritto miniato, tutto ornato di «L» e di corone, che descrive quella grande festa. Ciascun cavaliere era celebrato con versi lusinghieri: del duca di Noailles, per esempio, si diceva che era «portato per la politica, la scrittura e il combattimento, giacché è attivo sia in pace sia in guerra». Inoltre, il cabinet du roi stampò libri con illustrazioni delle feste e della stessa Versailles, che furono distribuiti da ministri e ambasciatori francesi alle corti d’Europa, dove erano ansiosamente attesi.

Grazie ai recenti miglioramenti tecnici nella fabbricazione di candele, torce e fuochi d’artificio, si potevano fare più feste notturne all’aria aperta, e questo dimostrava ancor di più la ricchezza del re e la sua capacità di convertire la notte in giorno. Come confermano le stampe, la magia dei fuochi d’artificio e dell’illuminazione era resa ancor più spettacolare dai riflessi riverberati sul Grand Canal e sulle fontane.

All’una dell’ultima notte dei divertissements de Versailles, un’altra grande serie di intrattenimenti che si svolse tra il 4 luglio e il 31 agosto 1674 per festeggiare la conquista della Franca Contea, oltre ventiquattromila candele illuminarono le fontane e le terrazze del parco. La cronaca che ne fece l’architetto e storico André Félibien, uno degli storiografi del re, parlava del Grand Canal trasformato in un mare di fiamme e illuminato da un migliaio di razzi che sibilavano come furie scappate di prigione, mentre altri razzi disegnavano in cielo il monogramma del re con le «L» intrecciate. Gli architetti Charles Le Brun e Louis Le Vau curarono la scenografia nel parco, creando temporanei «palazzi incantati». Il modenese Carlo Vigarani organizzò gli spettacoli teatrali, e Molière diresse le commedie.

Il 18 luglio 1668, alla cena nel Bosquet de l’étoile, durante il grand divertissement royal indetto per celebrare la fine della guerra di devoluzione, il cibo era parte integrante dello spettacolo. Aranci sui cui rami era stata adagiata frutta candita erano affiancati da montagne di marmellata e marzapane, castelli di confetti e piramidi di frutta: «La magnificenza del re brillava in ogni dove». La «mischia per il cibo» finale, quando al pubblico fu permesso saccheggiare la montagna di roba da mangiare, accrebbe il divertimento dei cortigiani.

Quasi tutti gli ambasciatori, però, si congedarono presto, dopo essere stati spintonati da orde di ospiti indisciplinati, come spesso accadeva presso la corte francese. Le guardie del corpo non potevano o non volevano tenere a freno la folla. La stessa regina dovette aspettare mezz’ora prima di poter entrare nel teatro, mentre il re fu costretto a chiedere ad alcuni gentiluomini di uscire per fare in modo che a lei e ad altre dame fossero procurate le sedie. Alcuni ospiti osservarono che con tutti i soldi spesi il re avrebbe dovuto finanziare, piuttosto, la festa dei soldati. L’ambasciatore Saint-Maurice terminò così il lungo resoconto per la corte del duca di Savoia: «Non vi è mai stato un così grande disordine ... con i pazzi bisogna comportarsi da pazzi».