Il real estate nel 2021 investirà nel living allargato, l’healthcare, le infrastrutture e le riqualificazioni I fondi immobiliari vanno verso nuovi temi di investimento che la Pandemia ha accelerato. Ecco le strategie società per società. In primo piano la sostenibilità: imprescindibile ormai secondo gli operatori un approccio che ne tenga conto sia nella scelta che nella gestione delle diverse asset class di Evelina Marchesini

I fondi immobiliari vanno verso nuovi temi di investimento che la Pandemia ha accelerato. Ecco le strategie società per società. In primo piano la sostenibilità: imprescindibile ormai secondo gli operatori un approccio che ne tenga conto sia nella scelta che nella gestione delle diverse asset class

7' di lettura

La parola d'ordine delle strategie dei fondi immobiliari nel 2021 sarà “diversificazione”. Se l'obiettivo dei cento miliardi di euro di patrimonio immobiliare prospettato da Scenari Immobiliari in occasione della presentazione del 37° Rapporto sui fondi in Italia e all'estero appare più che perseguibile, è lo stesso Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, a porre l'accento sulla diversificazione e su un maggiore peso delle attività alternative proprio per raggiungere, gestire e superare questo risultato.

Quali sono dunque i nuovi temi su cui punterà l'industria del mattone gestito nel prossimo futuro e alla luce dei cambiamenti innestati dalla Pandemia? Per capirlo bisogna ascoltare i singoli protagonisti, i quali sono chiari: healthcare, living in senso allargato, sostenibilità, infrastrutture e riqualificazioni urbane sono i temi chiave.

Si tratta di asset e filosofie di investimento già presenti nell'industria dei fondi immobiliari, ma ancora a livello embrionale, a cui la Pandemia ha impresso un’accelerazione. I prossimi anni trasformeranno ciascuno di questi filoni in quote importanti dei portafogli real estate. Ecco, in sintesi, le idee e le strategie di alcuni dei protagonisti.

Loading...

Antirion Sgr. «L'andamento futuro dello smart working, la sanità e il living in senso allargato sono i temi con i quali ci misureremo nei prossimi anni», ha spiegato Ofer Arbib, a.d. di Antirion Sgr. «Oltre un miliardo dei nostri asset sono all'estero, quindi per noi è particolarmente importante ciò che avviene a livello europeo e non solo nazionale», dice. I due settori che destano più attenzione secondo Arbib sono la logistica e il residenziale. Gli hotel hanno perso oltre il 65% degli investimenti in Italia, ma Antirion prevede per il 2022 un deciso recupero: in città come Roma la ripresa porterà i flussi turistici all'86% del totale del 2019.

«In questo lasso di tempo penso che ci sia spazio per investimenti opportunistici _ dice Arbib _ creando nuovi prodotti necessari per il mercato e per alcuni che hanno già portafogli la chiusura potrebbe essere usata per fare dei capex». Antirion ha investimenti nell'hospitality per circa 600 milioni, con 3.600 camere e 9 alberghi e per la società si tratta di un'asset class da monitorare attentamente.