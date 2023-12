Il real estate asiatico chiude il 2023 in contrazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il continente asiatico, nonostante le sfide globali e le politiche monetarie restrittive, si conferma un motore di crescita globale nel corso del 2023. Tuttavia, la regione sta affrontando diverse difficoltà, tra cui il rallentamento economico in Cina, le tensioni geopolitiche, il cambiamento climatico e le crisi nel settore immobiliare. Vista la notevole influenza del mercato asiatico, sia in termini di investitori e capitali che di trend mondiali, sulla composizione dei portafogli immobiliari istituzionali, analizziamo con l’aiuto del report di Scenari Immobiliari e di quello di PwC (descritti successivamente in dettaglio) le dinamiche del mercato immobiliare asiatico, focalizzandoci su alcune delle principali economie della regione.

La panoramica

In generale, l’Asia chiude il 2023 con una contrazione della capitalizzazione rispetto al 2022, evidenziando le sfide affrontate dai diversi mercati immobiliari. Mentre alcuni Paesi, come Singapore, mostrano resilienza e attrattività per gli investitori esteri, altri, come la Cina, affrontano sfide significative legate al rallentamento economico e alle crisi nel settore immobiliare. Le prospettive future dipenderanno da come la regione affronterà e si adatterà alle sfide attuali, implementando politiche mirate e stimolando l’innovazione nel settore immobiliare.

Più in generale, nel corso del 2023, i diversi mercati immobiliari asiatici hanno registrato variazioni significative. Mentre Giappone, Vietnam e India attirano investimenti istituzionali, Hong Kong e Cina sperimentano contrazioni nei Reit e problemi nel settore immobiliare. La politica governativa in Vietnam mira invece allo sviluppo dell’edilizia residenziale sociale, contrastando le sfide giuridiche e finanziarie.

I Reits nei Paesi asiatici

Il mercato dei Reits (Real Estate Investment Trusts) rappresenta una parte significativa del comparto immobiliare asiatico. Australia e Nuova Zelanda mantengono un solido piazzamento nella classifica mondiale della capitalizzazione. Giappone, Australia e Singapore sono i leader del macro-comparto territoriale, con una capitalizzazione aggregata di 241,7 miliardi di euro. Gli investitori, affrontando sfide legate all’inflazione e all’aumento dei tassi di interesse, stanno trovando nuove opportunità di investimento nei settori emergenti come i data center e i parchi tecnologici.

Crescita economica e sfide in Cina

Il rallentamento economico in Cina è evidente sia dal lato della domanda che dell’offerta. Il calo dei consumi, la crisi nel settore immobiliare e la perdita di fiducia da parte di famiglie e imprese stanno influenzando il Pil cinese, che si stima possa assestarsi intorno al 4,7% alla fine del 2023. Nel breve periodo, si prevede un ritorno al dialogo con gli Stati Uniti, ma le sfide interne potrebbero portare a una “giapponesizzazione” della Cina, caratterizzata da deflazione, lenta crescita delle produttività e bassi tassi di interesse.

La Cina, nel corso della prima metà dell’anno, ha mostrato un calo di quasi il nove per cento degli investimenti immobiliari, trainati al ribasso dal calo del 7,5% registrato per il settore residenziale,a causa della diminuzione delle vendite da parte degli sviluppatori e della disponibilità di liquidità, quest’ultima in campo negativo dagli inizi del 2022, nonché da nuove crisi che stanno investendo il settore immobiliare.