Il real estate lancia la strategia europea di decarbonizzazione

C’è una parola che si ripete, come un mantra, alla convention europea di Urban Land Institute (Uli), tenutasi al 5 all’8 giugno a Madrid. Di conferenza in conferenza, nei momenti di pausa caffè e di networking fra gli oltre 700 partecipanti. Quasi come se bastasse evocarla – la decarbonizzazione del parco edilizio mondiale – per farla accadere. Non lo è, ma certamente tenere alta l’attenzione sul tema aiuta a farlo diventare il principale argomento di conversazione, e il campo di esercizio in cui inventare strumenti nuovi e progettare soluzioni.

Come le linee guida per la valutazione del rischio di transizione climatica negli edifici (Tra), lanciate durante la conferenza da Uli come primo strumento pratico del programma «C Change», che ha l’obiettivo di accelerare la decarbonizzazione del parco edilizio europeo. È una metodologia comune che identifica i 12 rischi di transizione che hanno un impatto sostanziale sugli asset immobiliari, come costo della decarbonizzazione, i costi energetici e il rischio di superfici sfitte.

Per metterle a punto, Uli ha collaborato con oltre 75 aziende e associazioni di settore, segno che la trasformazione del parco edilizio europeo è nelle agende dei grandi player del real estate, come Hines, Redevco e Pimco, società che a fine marzo contava 93,8 miliardi di euro di asset in gestione, fra cui grandi portafogli immobiliari come quello di Allianz (uno dei più grandi e diversificati al mondo) e fra i principali sponsor di «C Change».

«Ci sono grandi opportunità d’investimento nella decarbonizzazione degli edifici», esordisce Donato Saponara, responsabile Europa sud e ovest e co-responsabile degli investimenti in Europa di Pimco Prime Real Estate. «Per quanto riguarda il nostro portafoglio, stiamo agendo sugli uffici (che rappresentano il 49% della composizione di Allianz) ma anche sugli altri asset, sia in termini di investimenti sia di finanziamento».

Saponara spiega che la direttrice brown to green è guidata dalla grande domanda del mercato. Per ciò che riguarda gli uffici, oggi le richieste fondamentali sono due: ridurre l’impronta di carbonio e disporre di uno spazio capace di attrarre talenti, che «valga il viaggio da casa».