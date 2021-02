Il real estate legato a doppio filo ai vaccini Recupero dei livelli pre-crisi nel 2023

L'healthcare. Una Pandemia non può naturalmente non avere un profondo impatto sul settore sanitario, alle prese con un'insufficienza infrastrutturale in alcuni Paesi e una crescente quota di popolazione ultra 80enne, destinata a crescere dai 22 milioni di individui del 2020 ai 26 milioni del 2030 nella sola Eurozona. Secondo gli addetti ai lavori, da qui al 2030 dovranno essere creati 45mila nuovi posti letto all’anno negli ospedali o nelle case di cura nei principali Paesi europei.

Gli investimenti nel 2020 si sono limitati a 6,6 miliardi, con una contrazione del 17% e anche in questo caso il Paese più attivo è la Germania, seguita dai Paesi Bassi e il Belgio e dall'Europa del Sud nel suo complesso. I prime yields del settore sono rimasti sostanzialmente invariati al 4,75% nei Paesi più evoluti, mentre in Italia, Spagna e Portogallo oscillano tra il 5 e il 6%.

Gli hotel. L'Italia lo sa bene: il settore dell'hotellerie è stato il più colpito dalla Pandemia e il protrasi dei lockdown non fa che peggiorare la situazione. Nel 2020 gli investimenti nel settore in Europa sono stati pari a 9 miliardi di euro, il che corrisponde a una contrazione del 65% su base annua e i capitali si sono comunque concentrati in Germania, che comunque scende del 62%, Francia-Paesi Bassi-Belgio (per un totale di 1,3 miliardi, -58%), con Italia-Spagna-Portogallo a 2,2 miliardi, in discesa del 49%. I prime yield sono così arrivati a un range del 5-6,5% in città come Milano, Lisbona, Madrid e Bruxelles, mentre nelle altre principali città oscillano tra il 4,25 e il 4,75%.

Ragionando in termini di arrivi turistici, in Europa il 2020 ha visto 250 milioni di arrivi, che vanno raffrontati con i 750 milioni del 2019. I Paesi più colpiti sono stati la Spagna e il Portogallo, mentre l'Italia, insieme agli altri Paesi, è riuscita a limitare un po' i tracolli grazie alla stagione estiva. Fa da specchio il dato sull'occupazione delle stanze, che in Europa è sceso dal 71,9% del 2019 al 33,1% del 2020, con un prezzo medio sceso dai 118 euro a 93 euro e un Revpar (revenue per room) passato da 85,1 a 33,1 euro. Ma è proprio nell'hotellerie che gli esperti vedono, se la campagna vaccinale avrà un buon esito e sarà rapida, un maggior rimbalzo nel 2021 e soprattutto a partire dal 2022.

Il report. L'analisi, che si intitola «Real estate convictions Europe» rappresenta la view dei fund manager europei (terminata di redigere lo scorso 2 febbraio) ed è stata condotta da Preim (Primonial real estate investment management), società francese con 26 miliardi di asset under management alla fine del 2020 e un portafoglio di oltre 4,6 milioni di metri quadrati e oltre 7mila tenants.