Il rebus Aspi va risolto con un governo vigile e dei soci istituzionali

Stupisce, pertanto, l’indifferenza dei precedenti, vari governi, a seguito del riemergere di un intreccio societario tra Abertis e Atlantia/Aspi. Già nel 2006, il maldestro tentativo di Edizione Holding (ossia di quei manager, non della proprietà, che ha sempre avuto un ruolo di puro investitore nella finanziaria) di far passare per merger of equals un’effettiva vendita di Aspi ad Abertis, fu bloccato dal governo Prodi. L’aspetto irrituale della vicenda fu che Abertis aveva coinvolto le massime autorità spagnole (dal re, al primo ministro, al ministro dei Trasporti). Edizione Holding sembrò voler approfittare del vuoto connesso al cambio di governo in corso, in quelle settimane, in Italia.

Quella operazione avrebbe portato il controllo di Aspi sotto Abertis; la confluenza dell’Ebitda di Aspi (sopra i 2,5 miliardi all’anno) nella holding spagnola; il presumibile utilizzo di quell’importante cash flow per fronteggiare la gravissima crisi che di lì a poco ebbe il sistema bancario spagnolo, specie nelle Casse di Risparmio, la maggiore delle quali era socio di riferimento di Abertis. Ruolo che è tornato a esercitare dopo il riassetto di quel sistema finanziario.

Sicché, quando nel maggio 2017 e, nell’ottobre 2018 (all’indomani del Ponte Morandi), fu annunciata e conclusa una nuova operazione tra Atlantia e Abertis, il governo dell’epoca, ma anche il successivo, avrebbe dovuto chiedersi e vigilare sui patti para-sociali sottostanti quel nuovo accordo. L’operazione, questa volta, fu presentata come la presa del controllo di Atlantia su Abertis con l’acquisto, a debito, del 50% delle azioni, più una sola altra azione. Cioè una sola azione avrebbe permesso il controllo della holding italiana sul complesso ispano-sudamericano di Abertis. L’aspetto che stupiva era che a capo di Abertis c’erano prima, e son rimasti sempre, personaggi spagnoli: dal presidente, all’amministratore delegato, persino al segretario del consiglio. Abertis faceva shopping in Italia (tratte autostradali lombardo/venete) senza il minimo coinvolgimento di Atlantia; faceva operazioni all’estero, e Atlantia è sembrata non toccare mai palla. Insomma una maggioranza senza alcun controllo: un ossimoro. Molti hanno pensato che, in effetti, quella operazione potesse rappresentare la riedizione, sotto diversa vestizione, del tentativo fallito nel 2006. E sembra strano che a nessun governo, prima di tutto i vari ministri delle Infrastrutture, non sia venuto in mente di chiedere i patti parasociali dell’accordo, tenuto conto dell’impegno finanziario assunto da Atlantia, garantito, nei fatti, dai flussi di cassa Aspi. Forse, gli avvenimenti degli ultimi giorni richiederebbero una disclosure dei patti parasociali, degli effettivi accordi sulla governance.

Certo, il day after del terribile disastro di Genova (14 agosto 2018) è stato gestito da un governo inadeguato. La vicenda, con l’andare del tempo, si è complicata sempre di più: una assurda criminalizzazione di un solo azionista, sia pur distante tre livelli dall’azionista di riferimento e mai indagato; la pretesa di una vendita forzata; l’imposizione del ritorno dello Stato; il blocco del piano economico-finanziario. E tutto ciò, senza che il ministero competente si fosse organizzato al proprio interno per vigilare sia sugli adempimenti gestionali che sui vincoli contrattuali e di governance. Assente prima, assente sempre. Tocca ora a questo governo – basato su competenze e su visioni, su autorevolezza e coraggio – districare il grave problema creatosi: organizzare un reale controllo; far valere la golden power; scegliere la combinazione giusta come trasferimento della gestione. Forse un insieme di investitori istituzionali italiani (fondi pensione, fondi previdenziali, fondazioni, assicurazioni, fondi infrastrutturali nazionali) potrebbe garantire la presenza di un azionariato responsabile e paziente; in grado di conciliare la necessaria attenzione gestionale con l’equa remunerazione del capitale. Tutto ciò, dando per scontata la volontà degli azionisti, diretti e indiretti, di Atlantia di uscire. Significherebbe eliminare le residue zone d’ombra, patti con Abertis compresi. Ma significherebbe anche evitare l’invadenza del sistema delle imprese di costruzione spagnole, che ha in Acs un soggetto non estraneo ad Abertis. Qui, con fatica, è stata messa in piedi WeBuild che, per quanto grande non è tra i giganti europei. Il Paese ha bisogno di investimenti infrastrutturali e di imprese in grado di mobilitare la sua economia.