Spesa e inflazione, allo zucchero il record degli aumenti: +42,3% in un anno

L’altro grande cantiere aperto è quello della sostenibilità. La barbabietola da zucchero parte già bene di suo, perché “nutre” i terreni preparandoli alla rotazione colturale (con ottimi risultati sulla qualità dei cereali, ad esempio) e assorbe quantità importanti di anidride carbonica. Ma ora deve fare i conti con il cambiamento climatico, molto problematico per questa coltura che teme il caldo. I fronti d’intervento sono tanti: innovazione varietale con test continuativi con le aziende sementiere nordeuropee, precision farming (come il cobot a energia solare che sarchia e semina) e nuove pratiche agricole, come la semina differenziata, anticipata in autunno.

Anche il processo industriale è stato ripensato in un’ottica di circolarità. Così oggi della barbabietola non si butta via più nulla: l’acqua contenuta nelle radici viene recuperata e usata in stabilimento, il melasso è destinato alla produzione di lieviti e all’alimentazione dei bovini e delle api. Le calci sono usate come ammendante e fertilizzante biologico, mentre dalle polpe esauste si ottiene energia elettrica. Ed, entro il 2025, anche biometano.

