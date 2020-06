«Il Recovery Fund è imprescindibile per l’Europa: deve essere in funzione già a settembre» La ministra degli Esteri spagnola, Arancha Gonzalez Laya, preme perché il fondo Ue per la ripresa sia operativo al più presto, mentre sul Mes dice: «Ogni Paese decida senza pregiudizi: può essere utile ma oggi la Spagna non ne ha bisogno». E sul commercio globale: «La Wto deve essere riformata e l’Europa deve avere un ruolo al pari di Usa e Cina» di Luca Veronese

(REUTERS)

La ministra degli Esteri spagnola, Arancha Gonzalez Laya, preme perché il fondo Ue per la ripresa sia operativo al più presto, mentre sul Mes dice: «Ogni Paese decida senza pregiudizi: può essere utile ma oggi la Spagna non ne ha bisogno». E sul commercio globale: «La Wto deve essere riformata e l’Europa deve avere un ruolo al pari di Usa e Cina»

5' di lettura

«Il Recovery Fund è fondamentale per la ripresa dell’economia europea. Serve ora, dobbiamo arrivare ad approvarlo il prima possibile». Maria Aranzazu “Arancha” Gonzalez Laya è quel che si può definire la ministra giusta al posto giusto, nel momento giusto: basca di San Sebastian, 51 anni, giurista di formazione, ha lavorato alla Commissione europea, è stata il braccio destro di Pascal Lamy alla Wto, ha diretto l’International trade center e da gennaio è la responsabile degli Affari Esteri nel governo spagnolo, consigliera molto ascoltata dal premier socialista Pedro Sanchez su tutto quello che riguarda l’Unione europea e gli scambi internazionali. «Sul Recovery Fund - dice - potremo farcela per settembre». Si definisce «pragmatica» e nel lungo colloquio telefonico, ripete più volte che «alla base di tutto c’è l’impegno e il lavoro per creare consenso, per arrivare a soluzioni condivise», in Spagna, come in Europa o nel commercio globale.

I mercati finanziari sono in agitazione, c’è il timore di una seconda ondata di contagi da coronavirus. Come se ne esce?

La volatilità dei mercati viene dall’incertezza. I governi devono portare chiarezza per dare tranquillità alle persone e alle attività economiche. Prima di tutto mettendo sotto controllo il Covid-19: e poco alla volta, con enormi sacrifici, ci stiamo riuscendo. Ma siamo già più avanti, devono esserci altri segnali, i cittadini e le imprese devono sapere che tutte le misure e gli strumenti che stiamo introducendo - a Madrid e in Europa - hanno un unico obiettivo: uscire dalla crisi il più rapidamente possibile. Con attenzione e gradualità perché non abbiamo ancora né un vaccino né un farmaco contro il virus.

Leggi anche La Spagna piegata dal coronavirus vive l’incubo disoccupazione di massa

In Spagna su alcuni temi di base, come il reddito minimo di base, avete trovato anche l’appoggio dell’opposizione, in Europa Paesi virtuosi e Paesi mediterranei possono trovare l’intesa?

Le divisioni tra Nord e Sud causano danni a tutti: non siamo nel 2008, siamo nel 2020 e questa è una crisi che colpisce tutti. È ormai evidente che o si esce assieme rapidamente dalla crisi o - se invece ci mettiamo a giocare con le divisioni tra Paesi - la ripresa sarà molto lenta e soprattutto molto dolorosa, per tutti. L’obiettivo è comune: rafforzare il mercato unico europeo, da lì viene la ripresa.

Eppure sugli strumenti di rilancio dell’economia i cosiddetti Paesi frugali non vogliono cedere.

Ripeto, questa crisi da coronavirus lega i destini delle diverse economie europee. Voglio inoltre ricordare che per un euro investito nell’Europa, Olanda, Austria o Germania hanno un ritorno doppio rispetto a quello di Italia o Spagna. E poi anche sulla solidarietà dobbiamo essere diretti: solidarietà non è carità e nemmeno è irresponsabilità, confido che tutti i governi capiscano qual è la strada da seguire, nel loro stesso interesse.

Come giudica l’insieme degli strumenti che l’Europa ha messo in campo?

L’emergenza era la liquidità delle persone, delle imprese e dei governi e l’Unione ha risposto con il Sure per l’occupazione, con i fondi Bei e con il Mes. Ai quali si è costantemente aggiunta l’azione della Bce. Per sostenere la ripresa saranno poi imprescindibili le risorse del Recovery Fund e del nuovo bilancio comunitario.