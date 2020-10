Il Recovery Fund tra governance (politica) e sovranismi

Spetta alle regole che governano i processi decisionali creare le condizioni affinché le scelte allocative della sfera pubblica possano risultare nello stesso tempo efficienti ed eque, facendo in modo che dall'interazione tra i diversi attori sociali possa scaturire un incremento del benessere complessivo. Non sempre le regole vigenti nel nostro Paese si sono dimostrate all'altezza di questo compito, orientando i comportamenti dei singoli attori della sfera pubblica verso l'adozione di “strategie” cooperative in grado di generare vantaggi per tutti. Di fronte alle sfide che attendono il Paese è giusto interrogarci su quali interventi possano rientrare o meno nel Recovery Plan, ma lo è altrettanto importante chiedersi se il nostro ordine giuridico-politico sia in grado operare scelte allocative coerenti con l'assetto costituzionale europeo e, dunque, con l'ordine giuridico-economico della concorrenza e della stabilità finanziaria. Il dibattito sulla governance del Recovery Fund, polarizzato tra chi propende per soluzioni tecnocratiche e chi per il classico dirigismo paternalistico, testimonia invero l'assenza di una piena consapevolezza sulle conseguenze che contesti istituzionali estrattivi, negando le ragioni della società aperta, generano in termini di decrescita e di sottosviluppo.

In questo modo si rischia di non cogliere l'ennesima occasione per ristrutturare – nel segno della sostenibilità ambientale e dell'innovazione tecnologica – il nostro sistema economico, creando le condizioni affinché, superata la stagione dell'emergenza, possa ridursi il suo grado di dipendenza dal settore pubblico.La posta in gioco sono i diritti e le libertà fondamentali, la sovranità e la dignità stessa dei cittadini. Passata la tempesta, rischiamo di ritrovarci con un sistema economico ancora più assistito, con un maggiore stock di debito, minore capacità di ricorrere agli stabilizzatori automatici, e con una società bloccata, incapace di essere parte attiva ed effettiva di quei processi inclusivi su cui si regge la democrazia liberale, condizione essa stessa di efficienza dei processi decisionali pubblici. Il classico serpente che si morde a coda.

FLAVIO FELICE, Università degli Studi del Molise

FABIO G. ANGELINI, Università Uninettuno di Roma