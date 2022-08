Il recupero degli investimenti verdi ed il nodo del nucleare

Il mercato si evolve velocemente, insomma, ma sempre tenendo come bussola le mosse delle istituzioni europee: il 63% delle emissioni di debito verde strutturato restano infatti effettuate da imprese e governi europei.

Il ruolo dominante della normativa Ue e l'armonizzazione “ombra”

L’Ue è stata la prima al mondo a varare nel 2020 una “nomenclatura verde” che prevede il riferimento al tipo di attività economica finanziata (energia, attività agricole, trasporti, edilizia e manifattura) ed è trasversale a diversi mercati. Secondo l'Ocse (l'organizzazione delle economie industrializzate), essa è unica per il livello di dettaglio dei requisiti di conformità richiesti per ogni tipologia di attività economica. Solo la tassonomia Ue regolamenta settori manifatturieri “delicati” al centro di vasti reti di interessi economici come il cemento, l'acciaio, l'alluminio, i prodotti chimici e l'idrogeno.

Anche altri Paesi come la Cina o la Corea del Sud utilizzano dettagliate tassonomie come base normativa per l’emissione di obbligazioni green e come linee guida sul credito verde per le banche. Nel frattempo stanno proliferando (oltre 250 nel 2021) progetti di certificazione verde a vari stadi di sviluppo: Canada, Malesia, Emirati Arabi Uniti, India.

Volente o nolente, lo standard europeo sta fungendo da “magnete” per il resto del mondo, anche se il governo cinese rimane arroccato sulla definizione di una tassonomia nazionale. A giugno 2022, la piattaforma internazionale per la finanza sostenibile (IPSF, un forum inter-governativo di alto livello per la discussione di temi ambientali) ha pubblicato gli aggiornamenti della CGT, (Common Ground Taxonomy), un'analisi sistemica che mostra i punti in comune tra le tassonomie esistenti a livello globale.

La versione aggiornata della CGT copre 72 attività di mitigazione del cambiamento climatico, che condividono i punti in comune tra tassonomia UE e cinese; altri obiettivi ambientali saranno progressivamente coperti in futuro. Sebbene la CGT non sia un documento legale e non miri a rappresentare un unico standard globale, è un passo importante nel considerare la comparabilità e l’interoperabilità delle tassonomie esistenti.