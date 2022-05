Il reddito di cittadinanza premia i single: sono il 44% dei beneficiari

Un quinto dei percettori ha un’occupazione



Al 31 dicembre 2021 erano 1.055.623 i beneficiari del Reddito di cittadinanza “occupabili” indirizzati ai centri per l'impiego per la sottoscrizione del Patto per il lavoro.Tra questi, circa il 20% (212mila) figurava con un rapporto di lavoro attivo alla data di osservazione (ma non si è analizzato se il rapporto di lavoro è stato creato grazie alla formazione o ad offerte dei Cpi). Nel 45,3% dei casi erano rapporti a termine, di cui quasi la metà con durata inferiore ai 6 mesi. La quota di occupati più alta riguarda la fascia d’età centrale (23,9% tra i 30-39enni) e gli uomini (25%), che fanno registrare valori di 10 punti percentuali superiori rispetto alle donne (15,8%). La gran parte sono attività professionali che richiedono livelli di competenza bassi o medio-bassi (94%). Oltre un terzo degli occupati sono stranieri e non comunitari (33,9%).

L’80% degli “occupabili” è senza lavoro



Circa l'80% dei percettori del Rdc “occupabili”, dunque, alla fine del 2021 risultavano senza lavoro (843mila.Di questi, 247mila beneficiari (29,3%) avevano avuto almeno un contratto alle dipendenze o parasubordinato nei 36 mesi precedenti la data di osservazione. Tra loro, i beneficiari che hanno lavorato per oltre i 18 mesi nei tre anni precedenti sono solo il 10,8%.



Il 72% ha al massimo un titolo di secondaria inferiore



Tra i beneficiari non occupati tenuti alla stipula del Patto per il lavoro, il numero di utenti presi in carico - ovvero che hanno avviato il percorso di accompagnamento al lavoro, anche solo con la sottoscrizione del Patto o impegnati in esperienze di tirocinio extracurricolare-, è di 384.614 persone (45,6%). Molti di loro sono poco “appetibili” per le imprese, considerando che prevale un basso livello dei titoli di studio: oltre il 72% dei beneficiari ha conseguito al massimo un titolo di secondaria inferiore.