Il reddito di libertà contro la violenza economica

Donne e denari

In Italia c’è una reticenza, soprattutto femminile, ad affrontare il tema del denaro e il pregiudizio che vuole le donne spendaccione e convinte che l'economia sia “roba da uomini” di certo non aiuta. «Le donne vengono cresciute con l’idea che parlare di soldi sia volgare e questo ha implicazioni sulla loro vita di tutti i giorni. Una narrazione che allontana le donne dalla gestione del denaro mira a tenerle in una posizione di subalternità», commenta Azzurra Rinaldi, economista e responsabile della School of Gender Economics di Unitelma Sapienza.

Secondo una ricerca condotta da Episteme, tre donne su dieci non hanno un conto corrente personale ma dipendono da quello del marito o compagno. La percentuale aumenta se ci si sposta al Sud e nelle isole e tra coloro che hanno un basso livello di istruzione. «Questi dati sono in linea con il fenomeno della disoccupazione femminile. Visto che la metà delle donne circa non lavora, senza uno stipendio, cosa potrebbero mettere su un conto corrente?» si chiede Rinaldi.

Le misure di contrasto

Il presidente del Consiglio Mario Draghi, alla vigilia della Giornata mondiale contro la violenza alle donne, ha definito la loro tutela come una «priorità assoluta» per il governo. Questo si tradurrà in nuove risorse per aiutare coloro che «subiscono abusi domestici, per accompagnarle nel percorso di uscita dalla violenza, per favorire l’indipendenza economica», per usare le parole del premier.

Tra le misure a cui fa riferimento Draghi c'è il reddito di libertà, per cui è prevista una dotazione di 3 milioni di euro. Il provvedimento ha l'obiettivo di contribuire a sostenere l'autonomia di chi è seguita dai centri antiviolenza e prevede un contributo economico di 400 euro mensili per 12 mesi. Il sussidio non viene tassato ed è compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito, come ad esempio il reddito di cittadinanza.

Da quest'anno nella legge di bilancio è previsto un investimento, che diventa strutturale, da 30 milioni di euro all'anno per i centri antiviolenza, cui si aggiungono ulteriori 5 milioni per l'attuazione del Piano e altrettanti per l'attuazione del Piano strategico parità. «Tutti gli interventi che fanno leva sulla possibilità delle donne di svincolarsi dalla dipendenza economica - ha detto la sottosegretaria Guerra - vanno salutati con favore e sostenuti sempre: dall'educazione finanziaria, agli incentivi per l'imprenditoria femminile, a un mercato del lavoro che non ostacoli la maternità, passando per la lotta agli stereotipi, la grande malattia del linguaggio e del pensiero».