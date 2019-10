Il «regalo» di Di Maio a Salvini per la spallata finale a Conte

Umbria, Conte: test regionale non può incidere su governo

Sbaglia chi pensa che la decisione di Luigi Di Maio di non allearsi più con il Pd nei prossimi test elettorali, a partire dall'appuntamento del 26 gennaio in Emilia Romagna, sia una reazione estemporanea alla debacle subita in Umbria. Un tentativo estremo per invertire la parabola discendente del M5s, che ha perso in un anno circa il 70% dei voti. Ha perso quando Di Maio flirtava con Matteo Salvini nel talamo del governo del cambiamento, tracollando in Abruzzo e poi in Sardegna fino alle europee, e continua a perdere oggi. L’Umbria non ha colpe, se non quella di confermare il trend.



Il M5s paga la scelta di governare

Volendo dar credito al ragionamento di Di Maio, il Movimento paga la scelta di governare, che sia per l’Italia o questa o quella regione poco importa: M5s può esistere solo se “altro”, dice il Capo pentastellato,



La contraddizione di Di Maio

Ma se l'unica prospettiva percorribile per M5s è quella di non allearsi, come sostiene Di Maio, perché non è stato lui a mandare in crisi il governo con la Lega dopo il disastroso risultato delle europee? E perché ha deciso non solo di avallare, sia pure obtorto collo, l'alleanza con il Pd ma di partecipare direttamente al Governo con un ruolo di primo piano, qual è il ministro degli Esteri?



Il “no” all'Emilia Romagna

Di Maio dopo il verdetto umbro si è precipitato a comunicare urbi et orbi che d’ora in poi il M5s marcerà da solo e quindi: basta alleanze con il Pd, a partire dall'Emilia Romagna. Stavolta nessun vertice con Grillo e Casaleggio, né il ricorso a Rosseau. Il Capo pentastellato ha voluto giocare d’anticipo.



Conte nel mirino

Nel M5s regna in questo momento il caos, tant'è che non si riesce neppure a decidere chi sia il capogruppo dei deputati. E le correnti sono sostanzialmente due: contiani e anticontiani. Perché più che sul loro capo politico, lo scontro dentro M5s è sul sostegno al premier che a Di Maio, volente o nolente, contende di fatto la leadership.