Il regalo di Natale di How to spend it per te! Un'opera d'arte in versione NFT

Anche a dicembre continua il viaggio di How to spend it nel mondo degli NFT. In contemporanea con l'uscita del numero in edicola, sulla web app di How to spend it, sarà possibile ricevere il nuovo Non Fungible Token. E' il terzo appuntamento del magazine di lusso e lifestyle del Sole24Ore con il mondo NFT. Questa volta, sotto l'albero virtuale, i lettori-utenti troveranno un regalo: un'opera d'arte originale, certificata. Si intitola Jack Frozen ed è stata realizzata da Arianna Bonucci Ugurgieri.

Si tratta di un poetico artwork, pop e surreale, accompagnato da un'ironica filastrocca:

A fine pasto c'è uno stuzzichino.

Sembra neve ma è gelato.

È bianco, lucente e un po' birichino.

Scalda il cuore e fredda il palato.

Se ti giri strizza l'occhiolino.

A chi a tavola è composto e ben educato.

E a chiunque brontoli il pancino.

Mangia in fretta che si è già squagliato!

L'idea della giovane artista 25enne è di far affiorare il proprio bambino interiore, tanto più in questo periodo di festa. A cavallo fra regressione e divertimento, ricordi d'infanzia ed esperienze virtuali, ci si immerge dentro scenari surreali, dove sono inseriti elementi diversi, che spaziano dalla cultura pop all'arte contemporanea, dal cinema al mondo dei consumi, dal metaverso nerd alle camerette ovattate dei neonati. Arianna Bonucci Ugurgieri è una fotografa professionista nel settore moda, food e still life e fa della ricerca creativa il suo punto di forza, contaminando fra loro le culture visive. Lo scopo? Risvegliare contemporaneamente senso di stupore e deja-vu, interpretare la realtà e ribaltarla con sguardo divertito, con tenerezza e un tocco di frizzante anticonformismo.