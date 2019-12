Il regio decreto del 1923 «blinda» via Regina Margherita

Da qui la decisione dell’Anci di studiare un percorso per arrivare a una soluzione. «Stiamo esaminando il caso e abbiamo preso l’impegno per capire se - argomenta Deiana - questi fatti hanno anche un riflesso giuridico, considerato anche il fatto che siamo Regione a Statuto speciale».

E dato che il caso non riguarda solo Bonorva ma anche altri centri, «stiamo cercando una soluzione che possa essere valida per tutti». Le interlocuzioni di Deiana non si fermeranno negli uffici della Regione. «Chiederemo anche un intervento del ministero dell’Interno per trovare una soluzione - conclude - siamo davanti a un regio decreto degli anni Venti».