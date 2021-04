Il Regno Unito anticipa di 15 anni il maxi-taglio delle emissioni di anidride carbonica

Le critiche del Labour

Il divario tra parole e fatti è stato evidenziato anche dal partito laburista all'opposizione, che ha dichiarato che il Governo «deve passare dalla retorica alla realtà». È inutile fissare obiettivi che non si ha alcuna intenzione di centrare, ha detto Ed Miliband, ministro del Business-ombra ed ex leader Labour. Opposizione e ambientalisti hanno criticato numerose recenti decisioni del Governo che secondo loro sono in aperto contrasto con l'obiettivo dichiarato di ridurre le emissioni nocive: come ad esempio il via libera all'apertura di una nuova miniera di carbone in Cumbria (la prima da trent'anni), la concessione di diversi permessi di esplorazione per gas e petrolio nel mare del Nord, il taglio degli incentivi per auto elettriche e pannelli solari e infine la riduzione degli aiuti ai Paesi in via di sviluppo, molti dei quali erano mirati a tutelare l'ambiente.

Conto alla rovescia verso la Cop26

Anche il presidente del Ccc, Lord Deben, ha sottolineato che «serve un impegno assoluto da parte del Governo per i prossimi dieci anni, in ogni settore, incoraggiando le imprese a investire e coinvolgendo tutti i cittadini, altrimenti non arriveremo a emissioni zero nel 2050. Gli anni Venti devono essere il decennio del progresso e dell'azione». La Gran Bretagna può farsi leader di una nuova rivoluzione industriale verde, hanno detto gli ambientalisti, ma solo se seguirà con rigore il percorso delineato. «Le lodevoli ambizioni vanno sostenute con azioni concrete e immediate -, ha detto Chris Venables della Green Alliance -. È scattato il conto alla rovescia verso Cop26 in novembre e serve un piano dettagliato e finanziato molto prima di allora».