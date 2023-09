Il Regno Unito rinvia lo stop a motori benzina e diesel al 2035

Ascolta la versione audio dell'articolo

LONDRA -Marcia indietro sugli impegni ambientali. Il premier britannico Rishi Sunak ha annunciato oggi che il divieto di vendere auto nuove a benzina o diesel sarà rinviato di cinque anni, dal previsto 2030 al 2035.

Questa è solo una di una serie di misure che allentano o ritardano gli obiettivi “verdi” del Governo. In un discorso alla nazione da Downing Street, Sunak ha anche rinviato a oltranza l'introduzione dell'obbligo di sostituire le caldaie a gas inquinanti con pompe di calore perché sono ancora «troppo costose per la famiglia media britannica».

La lista continua: i proprietari di casa non avranno l'obbligo di fare lavori di isolamento termico, non verranno imposte nuove tasse sui biglietti aerei per scoraggiare la gente dal volare, non verranno introdotte regole più severe sulla raccolta differenziata di rifiuti, non verrà tassata la carne per ridurre i consumi aumentando gli acquisti di alimenti “sani” come frutta e verdura.

Approccio pragmatico

«Serve un approccio diverso che sia pragmatico, proporzionato e realistico», ha detto il premier, dichiarando di voler proteggere «le famiglie britanniche da costi inaccettabili».

L'impegno a raggiungere emissioni zero entro il 2050 resta invariato, ha assicurato Sunak, ma deve essere fatto in «un modo migliore e più giusto». Il Regno Unito mantiene l'ambizioso obiettivo di ridurre le emissioni del 68% entro il 2030 ed è l'unica economia avanzata ad essersi posta un obiettivo di ridurle del 77% entro il 2035.